Dutzenden Demonstranten droht im Iran eine qualvolle Hinrichtung. Menschenrechtsorganisationen rufen die Weltgemeinschaft dazu auf, dem Morden ein Ende zu setzen.

Iran-Proteste

Protestkundgebung gegen Hinrichtungen im Iran

Die rezenten Hinrichtungen von zwei Demonstranten durch das iranische Regime haben weltweit für Entsetzen gesorgt. Mindestens 26 weiteren Menschen drohe der Tod und mindestens elf Personen seien im Zuge von unfairen Scheinprozessen bereits zum Tode verurteilt worden, um die Bevölkerung einzuschüchtern und die Proteste zu beenden, meldete Amnesty International am Wochenende.



Der qualvolle Tod eines Demonstranten am Baukran Der Iran hat die Hinrichtung eines weiteren Menschen bestätigt - sein „Vergehen“: Demonstrieren. Das Regime hat weitere Exekutionen angekündigt.

In Luxemburg hatte am Samstag die „Association humanitaire pour les droits de l’homme et la démocratie en Iran“ zu einer Protestkundgebung auf der Place Clairefontaine aufgerufen, um gegen die unhaltbaren Zustände im Iran zu protestieren. Die Vereinigung fordert den Uno-Sicherheitsrat, die EU und ihre Mitgliedstaaten dazu auf, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um Folter, Hinrichtungen und Morde im Iran zu beenden.

