Promis im Wahlkampf

Das Szenario ist jedes Mal das gleiche: Die Parteien versuchen, bekannte Luxemburger auf ihre Listen zu locken und somit auf Stimmfang zu gehen. Die Wahlen am Sonntag haben gezeigt, dass der Promibonus nicht immer wirkt.

Im Kampf um die begehrten Sitze in der Chamber setzen die Parteien gerne auf bekannte Gesichter, denn sie sind oft ein Garant für viele Stimmen. So sind es vor allem bekannte Menschen aus den Medien, dem Sport, aber auch der Zivilgesellschaft, die in Luxemburg immer wieder den Weg auf die Listen der einzelnen Parteien finden.



Auch im Wahlkampf 2018 haben die Gesichter vieler Prominenter die Wahlplakate geziert ...