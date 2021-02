Programme der Abschlussexamen sollen angepasst werden

Wegen der Pandemie soll es zu Änderungen bei den Programmen auf den Abschlussklassen im Secondaire kommen. Das geht aus einem Dokument des Bildungsministeriums hervor.

Die Pandemie macht auch in diesem Jahr nicht vor den Abschlussexamen halt. Wie aus Dokumenten des Bildungsministeriums an die Vertreter der Programmkommissionen beziehungsweise an die Lehrer, die die Prüfungsfragen ausarbeiten, hervorgeht, sollen die Programme coronabedingt angepasst werden.

Die Programme sollen um 15 Prozent zusammengestrichen werden, um die Fehlzeiten in Folge der Quarantäne- und Isolierungsmaßnahmen aufzufangen ...