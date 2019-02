Die CSV steckt mitten in einem Erneuerungsprozess. Sie will neue Mitglieder anwerben, das politische Engagement der Jugend fördern, sich die Wünsche und Vorschläge der Parteibasis anhören. Am Ende soll die ganze Arbeit in eine Erneuerung der Entscheidungsprozesse, der Parteigremien und der Statuten münden.