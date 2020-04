In der EU - und auch in Luxemburg - tobt ein Richtungsstreit über die Nutzung von sogenannten Corona-Tracing-Apps. Kritiker warnen davor, dass derartige Apps einen Eingriff in die Privatsphäre und den Datenschutz des Einzelnen darstellen - oder überwiegen die Nutzen doch? Ein Pro und Kontra.

Pro und Kontra: Eine Corona-App - Segen oder Fluch?

In der EU - und auch in Luxemburg - tobt ein Richtungsstreit über die Nutzung von sogenannten Corona-Tracing-Apps. Die Angst vor einem erneuten Anstieg der Infektionen ist spürbar und lässt die Forderung nach der Einführung einer App für Mobiltelefone, mit deren Hilfe Infektionsketten nachvollzogen werden können, nicht verstummen. Gleichzeitig warnen Kritiker davor, dass derartige Apps einen Eingriff in die Privatsphäre und den Datenschutz des Einzelnen darstellen - oder überwiegen die Nutzen doch? Ein Pro und Kontra.

PRO:

Von Diego Velazquez

Den Luxus, kategorisch zwischen Freiheit und Sicherheit zu entscheiden, haben wir derzeit nicht.

Sie klingt wie ein Szenario aus einem dystopischen Roman, der uns vor gefährlichen Übergriffen einer Kontrollgesellschaft warnt. Und tatsächlich: In Normalzeiten wäre eine sogenannte Tracing-App, die jederzeit wahrnehmen soll, wer sich zu einem kritischen Zeitpunkt in der Nähe eines Covid-19-Infizierten aufhielt, der Albtraum aller Bürgerrechtler, die ihren Namen verdienen. Es würde dann darum gehen, ein derartiges Vorhaben von Regierung, Wissenschaft oder Wirtschaft mit aller Kraft zu bekämpfen. Keine Frage.

Allerdings ignoriert diese philosophisch aufrichtige Haltung etwas Grundsätzliches: Wir sind schon lange nicht mehr in Normalzeiten. Um die Ausbreitung des Corona-Virus auszubremsen, ist unsere Freiheit schon radikal beschnitten worden. Versammlungen sind verboten; Arbeiten darf man weitgehend nur von Zuhause aus; Kinder dürfen in manchen EU-Ländern auf absehbare Zeit nicht mehr in die Schule; Familien sind getrennt und aus dem Haus darf man nur, wenn es absolut notwendig ist. Den Luxus, kategorisch zwischen Freiheit und Sicherheit zu entscheiden, haben wir derzeit ohnehin nicht. Leider.

Die Frage, die sich bei der Einführung von Tracing-Apps demnach stellt, ist eine ganz andere: Es geht um die Abwägung zwischen verschiedene Formen von Freiheitsbeschränkung. Dabei zeigt die derzeitig geltende Ausgangsbeschränkung für alle Mitbürger ein Hauptproblem auf: Sie unterscheidet nicht. Gesunde und Infizierte sind gleich betroffen.

In einer ersten Phase, in der es unter enormem Zeitdruck darum ging, den Kollaps des Gesundheitswesens zu verhindern, war dies wohl eine legitime Option. Allerdings hat diese Lösung sehr hohe wirtschaftliche und soziale – und dadurch letztlich auch menschliche – Kosten. Demnach muss nun die Frage erlaubt sein, ob es nicht zumutbarere Formen des Zusammenlebens mit dem Virus gibt. Tracing-Apps könnten dabei helfen, die Ausgangsbeschränkungen gezielter zu gestalten. Kranke, Infizierte und diejenigen, die mit diesen Menschen in Kontakt waren, wären dann härter betroffen – alle anderen weniger.

Perfekt ist die Lösung keineswegs – doch darum geht es kaum. Das Dilemma zwischen Freiheit und Sicherheit ist nun durch ein viel komplexeres Trilemma ersetzt worden, das der britische Journalist Jeremy Cliffe als „Corona-Trilemma“ bezeichnet: „Sie können zwei von drei Dingen auswählen, aber nicht alle gleichzeitig haben: Todesfälle begrenzen, Sperren schrittweise aufheben oder geschätzte bürgerliche Freiheiten wahren“. Schließt man es aus, mehr Tote unnötig hinzunehmen, dann sind die zwei letzteren Elemente die verfügbaren Drehregler. Das ist der Spielraum, in dem wir uns derzeit bewegen.

Angesichts dieser Herausforderung muss sich der kritische Geist aller Bürgerrechtler darauf konzentrieren, Tracing-Apps so sicher, anonym, zeitlich befristet und dezentralisiert wie möglich zu gestalten. Es gilt, mögliche Übergriffe durch eine Regierung oder ein Unternehmen auf die Privatsphäre eines jeden einzelnen unmöglich zu machen. Und dafür braucht es Transparenz, offene Debatten und demokratische Kontrolle. Denn dort spielt sich derzeit der Kampf um etwas mehr Freiheit ab – und nicht in der pauschalen Ablehnung einer Tracing-App im Namen abstrakter, philosophischer Prinzipien.

KONTRA:

Von Marc Hoscheid

Es wird eine Welt nach Corona geben - und wie diese aussehen wird, entscheidet sich heute.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, so heißt es zumindest im Volksmund. Doch diese Binsenweisheit stößt in der Realität schnell an ihre Grenzen, denn auch wenn Kontrolle oftmals positive Konsequenzen nach sich zieht, werden dabei gerne die negativen Aspekte ausgeblendet. So auch in der aktuellen Corona-Krise und der damit einhergehenden Endzeitstimmung.

Doch in vielen Ländern, darunter auch Luxemburg, gehen die Zahlen der Neuinfektionen bereits deutlich zurück, in einigen Monaten könnte sogar ein Impfstoff vorliegen. Es wird eine Welt nach Corona geben, wie diese aussehen wird, entscheidet sich heute. Deswegen ist eine Debatte über das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Stand heute ist etwas mehr als 0,01 Prozent der luxemburgischen Bevölkerung an den Folgen von Covid-19 gestorben und es wird zweifelsfrei weitere Todesopfer geben. Das werden auch die bisher beschlossenen Einschränkungen und Hygienevorschriften, die bereits einen tiefen Einschnitt in den Lebensalltag der Menschen darstellen, nicht verhindern.

Auch die Einführung einer Tracing-App wird dies nicht leisten. Anders als die bereits beschlossenen Maßnahmen könnte sie aber einen gefährlichen Präzedenzfall darstellen. Um die Allgemeinheit vor Gefahren, nicht nur gesundheitlichen, zu schützen, könnte das unverhältnismäßige Sammeln von Daten zur Regel werden. Unverhältnismäßig deswegen, weil nicht bewiesen werden kann, dass der „Kontakt“, was genau darunter verstanden wird, ist nicht wirklich klar, mit einer infizierten Person nicht automatisch zu einer Ansteckung führt.

Es kann zudem nicht zweifelsfrei geklärt werden, ab welchem Zeitpunkt jemand das Virus in sich trug und somit ansteckend war. Somit werden Menschen unnötigerweise benachrichtigt und verunsichert. Abgesehen von der Tatsache, dass die Tests nicht fehlerfrei sind. So kann ein fehlerhafter Test dazu führen, dass sich fälschlicherweise benachrichtigte Menschen ebenfalls testen lassen, ein Symptom wie Fieber kann auch stressbedingt auftreten, und somit wertvolle, weil knappe, Tests verschwendet werden.

Die Aussicht als geheilt zu gelten und somit weniger strengen Einschränkungen zu unterliegen könnte Menschen zudem dazu verführen, sich bewusst anzustecken und damit das Gesundheitssystem zu überlasten. Es könnte aber auch zur gegenteiligen Reaktion, der Stigmatisierung von Erkrankten, kommen.

Trotz aller anderslautenden Versprechen darf außerdem nicht vergessen werden, dass keine App vor Missbrauch geschützt ist, weder von innen noch von außen. Doch selbst wenn dem so wäre, müssen Erkrankte stets die Hoheitsgewalt darüber behalten, wer über ihren Zustand informiert wird. Soll in Zukunft etwa auch jeder darüber informiert werden, dass er Kontakt mit einer an AIDS erkrankten Person hatte, weil die theoretische Gefahr einer Infektion besteht? Wer entscheidet, ab wann die Gefahr einen Eingriff in die Privatsphäre rechtfertigt?

Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass Maßnahmen, die zwar teils nur schwer auszuhalten sind, aber nach dem Ende der Pandemie ohne Spätfolgen aufgehoben werden können, zur Eindämmung des Virus reichen. Kontrolle ist besser, Freiheit am besten.

