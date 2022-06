Erste Etappe der versprochenen Cannabis-Legalisierung: Vier Pflanzen sollen pro Haushaltsgemeinschaft gehalten werden dürfen. Justizministerin Tanson (Déi Gréng) stellt Gesetzesprojekt vor.

Politik 2 Min.

Drogenpolitik

Privater Anbau von Cannabis soll erlaubt werden

Annette WELSCH Erste Etappe der versprochenen Cannabis-Legalisierung: Vier Pflanzen sollen pro Haushaltsgemeinschaft gehalten werden dürfen. Justizministerin Tanson (Déi Gréng) stellt Gesetzesprojekt vor.

Erwachsene sollen pro Haushaltsgemeinschaft bis zu vier Cannabispflanzen aus Samen heranziehen können. Die Pflanzen dürfen aber nicht vom öffentlichen Außenbereich aus sichtbar sein. Der Ertrag darf auch innerhalb der Privatsphäre konsumiert werden, in der Öffentlichkeit allerdings nicht. Die Strafen bei Zuwiderhandlungen werden von 251 bis 2.500 Euro auf 25 bis 500 Euro gesenkt. Wer bis zu drei Gramm Cannabis bei sich trägt, bekommt ein „Knöllchen“ von 145 Euro, strafbar macht er sich nicht.

So konsumieren die Luxemburger ihre Drogen Zwischen Koks, MDMA und Marihuana: Eine Studie legt Gebrauch und Gewohnheiten von Freizeitkonsumenten offen.

Das sind die Kernpunkte eines Gesetzesprojektes, das Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng) am Mittwoch vorstellte. „Cannabis ist weiterhin die meist konsumierte Droge in Luxemburg und europaweit. Die Drogenbekämpfungspolitik ist gescheitert“, erklärte Tanson. „Trotz der Verbote und Strafen gibt es weiterhin hohen Konsum und viel Kriminalität. Auch andere europäische Länder stellen fest, dass rein repressiv zu handeln, nicht die Lösung ist.“



Mit mehr als drei Gramm Cannabis gilt man als Drogendealer

Man darf sein Cannabis nicht draußen oder im Schrebergarten anbauen und auch nicht damit spazieren gehen. Und schon gar nicht an Minderjährige verkaufen. Wird man mit mehr als drei Gramm Cannabis erwischt, gilt man als Drogendealer und wird gemäß den dafür geltenden Regeln bestraft.

Wer sein Bußgeld nicht bezahlt, muss mit einer höheren Strafe rechnen und wer es dann noch immer nicht begleicht, kommt vor Gericht. Wer seine Geldbuße nicht anzweifelt, bekommt dafür auch keinen Eintrag ins Führungszeugnis. Bestreitet man den Konsum, muss die Analyse aus eigener Tasche bezahlt werden. Und Minderjährige, die gegen die Cannabis-Regeln verstoßen, bekommen keinen Avertissement taxé, sondern werden aufs Polizeikommissariat mitgenommen und die Eltern werden gerufen.

Umsetzung der Legalisierung nach und nach

Eigentlich sieht das Regierungsprogramm vor, dass der Anbau, der Handel, der Besitz und der Konsum mit Cannabis zu rekreativen Zwecken geregelt, depenalisiert und in gewissen Grenzen legalisiert werden soll. Ein privater Anbau sollte zugunsten eines kontrollierten Anbaus verboten werden. Nicht zuletzt soll so die Qualität des Cannabis garantiert werden, da immer mehr dubiose, gestreckte und synthetische Produkte auftauchen. Sie können eine Gefahr für den Konsumenten sein.

In der Schweiz wird Cannabis ab 2022 legal verkauft Die Abgabe von medizinischem Cannabis per Rezept ist seit langem möglich.

Da die Arbeiten im Gesundheitsministerium pandemiebedingt aber ins Stocken gerieten und Luxemburg mit vielen Fragen aus den Nachbarländern konfrontiert war, kommt nun eine erste Etappe. „Wir setzen das Regierungsprogramm nach und nach um. Die Arbeiten am gesetzlichen Rahmen für die Produktionskette und den Verkauf laufen und gehen weiter“, betonte die Ministerin.

Die Arbeiten am gesetzlichen Rahmen für die Produktionskette und den Verkauf gehen weiter. Sam Tanson

Das Projekt reiht sich in die Drogenpolitik seit 2001 ein, als bereits erste Schritte zur Lockerung der Repressionen eingeführt wurden. Neben Geldstrafen gibt es kein Gefängnis mehr für den Besitz und Konsum von Cannabis. Seit 2013 sind Cannabisprodukte für medizinische Zwecke erlaubt. Nun zielt man darauf ab, dass man die Qualität kennt und weiß, was man anbaut und wer selber züchtet, auch nicht mehr auf den Schwarzmarkt gehen muss.

Da traf es sich allerdings auch gut, dass die neue deutsche Regierung in der Drogenpolitik in die gleiche Richtung geht. „Wir haben jetzt starke Alliierte in der Großregion und auch die Niederlande und Malta schlagen diesen Weg ein. Wir sind nicht mehr alleine.“ Im Juli lädt Luxemburg die gleich gesinnten EU-Länder zu einem Treffen ein.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.