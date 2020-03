Prise de température

Alors que les Français sont convoqués au premier tour des élections municipales, la menace du coronavirus pourrait perturber la donne.

Le «maire» est l’élu préféré des Français, qui lui savent gré de son dévouement au bien commun, d’autant plus admirable que la fonction souvent est lourde à porter et chichement rétribuée, et cependant les élections municipales butent sur des taux d’abstention sans cesse croissants. Ces taux seront-ils plus marqués encore en ces 15 et 22 mars, sachant que la menace du coronavirus va dissuader maints électeurs de se rendre aux urnes?

Ce serait regrettable, dans la mesure où les municipales précisément donnent la température de la France ...