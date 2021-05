Angehende Studenten, die außerhalb der EU reisen müssen, können sich prioritär gegen Corona impfen lassen.

Priorisierte Impfung für Studenten

(TJ) - Die Impfkampagne schreitet voran - weltweit. Da es vorhersehbar ist, dass Länder wie beispielsweise die Vereinigten Staaten die Einreise nur mit einem Impfnachweis gestatten, hatte die Studentenvereinigung ACEL sich bereits vor einigen Wochen Gedanken darüber gemacht und die jungen Leute, die ein Studium außerhalb der EU planen per Formular aufgerufen, sich bei ihr zu melden. Ziel der ACEL war eine priorisierte Impfung der Studenten.

Die grüne Abgeordnete Josée Lorsché wollte von Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) wissen, ob die Santé von dieser Aktion wisse und ob die angehenden Studenten auf eine rechtzeitige Impfung hoffen können.

Impfung vorgesehen

Da verschiedene Lehrgänge bereits im August beginnen, und in der Tat diverse ausländische Hochschulen einen Impfnachweis verlangen, hat man sich entschlossen, die betroffenen Studenten vorrangig zu impfen, so das Ministerium. Dies soll so schnell wie möglich passieren.

Man habe der ACEL die Entscheidung bereits übermittelt und auch das Hochschulministerium ist in Kenntnis. Angehende Studierende sollten auf dem betreffenden Formular neben ihrem Namen ebenfalls ihre nationale Kennnummer angeben. Zudem verlangt die Behörde eine Bescheinigung, dass der Kandidat oder die Kandidatin an einer Uni eingeschrieben ist, die eine Impfbescheinigung verlangt.





