Prinz Charles: Neue Fotos pünktlich zum Nationalfeiertag

Knapp über einen Monat ist der Sohn von Erbgroßherzog Guillaume und seiner Frau Stéphanie nun alt. Er scheint sich allerdings bereit gut eingelebt zu haben.

(SC) - Pünktlich zum Nationalfeiertag am Dienstag haben Großherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie den Einwohnern des Großherzogtums eine kleine Überraschung beschert: Neue Fotos von ihrem erstgeborenen Sohn, Prinz Charles.

Prinz Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume hat am 10. Mai in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte in Luxemburg-Stadt das Licht der Welt erblickt und steht in der Thronfolge an zweiter Stelle, direkt hinter seinem Vater Guillaume.

Seelenruhig liegt der kleine Prinz im Arm seiner Mutter oder in seinen Teddybären hineingekuschelt. Das Plüschtier wurde dem Thronfolger übrigens von Lydie Polfer, Bürgermeisterin der Stadt Luxemburg, geschenkt, als Erbgroßherzog Guillaume die Geburt seines ersten Kindes im hauptstädtischen Rathaus eintrug.

13. Mai: Erbgroßherzog Guillaume trägt die Geburt seines Sohnes im hauptstädtischen Rathaus ein. Bürgermeisterin Lydie Polfer hat Prinz Charles zur Geburt einen großen, weißen Teddybären geschenkt.

Erbgroßherzog Guillaume trägt die Geburt seines ersten Kindes ein. Bürgermeisterin Polfer überreichte dem frisch gebackenen Vater ein Präsent für seinen Sohn.

Der großherzogliche Hof veröffentlichte am Montagmorgen auch eine Reihe von formelleren Fotos. Darauf sind unter anderem Großherzog Henri, Erbgroßherzog Guillaume und Prinz Charles zusammen zu sehen - drei Generationen auf einem Bild.

