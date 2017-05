(jag) - Die Mediendiskussion im Parlament war interessant, hat einige Zukunftsaspekte aufgezeigt, löst aber vorerst nicht wirklich die drängenden Probleme, mit denen die Medienhäuser zu kämpfen haben. Zudem kommt die Debatte erst jetzt, nachdem der Konzessionsvertrag mit RTL unterschrieben ist und dem Konzern Millionen an öffentlichen Geldern zugesichert wurden. Robert Schneider kritisiert im "Tageblatt", dass ein Viertel der Pressehilfe-Gelder ab 2021 für das luxemburgische Fernsehprogramm von RTL zugesichert wurden. Der mächtige Konzern erhalte damit eine Planungssicherheit, die andere Medien nicht haben.



Schulz!



Mit den anstehenden Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen beschäftigt sich Marc Schlammes im "Luxemburger Wort". Schlammes geht auf die komplizierte Situation der SPD ein, welche den Schulz-Schwung bereits wieder verloren hat. Mit Fußballersprache lässt sich das Ganze sehr klar umschreiben.



" Als Hoffnungsträger engagiert, um die vom Abstieg bedrohten Sozialdemokraten zu retten, steht er nach zwei Pleiten aus zwei Wahlen schon mit dem Rücken zur Wand. So dass die nächste Partie in Nordrhein-Westfalen - obendrein ein Heimspiel für den Mann aus Würselen - "Schicksalsspiel"-Charakter besitzt. Geht die Mehrheit an Rhein und Ruhr verloren, sinken die Chancen von Schulz, Duell gegen Dauer-Kanzlerin Angela Merkel für sich zu entscheiden."

Findungsgremium ohne Humanisten



Wieso sitzt im "Findungsgremium" der Universität Luxemburg, welche sich auf die Suche nach einem neuen Rektor macht, kein Geisteswissenschaftler? Jeff Schinker stellt diese Frage im "Tageblatt". Es sei besorgniserregend, wie sehr das Universitätswesen in die ökonomische Realität des Neoliberalismus eingeschrieben sei. Das Historiografie, Bildung , Philosophie und Sprache als unwichtig empfinde, zeuge davon dass die Universität Luxemburg die Spezifizität Luxemburgs, wie zum Beispiel die Mehrsprachigkeit und das Interkulturelle, noch nicht erkannt habe.

Sozialisten-Rausch



Die Bemühungen des Arbeitsministers, die Langzeitarbeitslosigkeit in den Griff zu kriegen, ist Thema des Leitartikels von Annette Welsch im "Lëtzebuerger Journal" . Nun sei es ja der Traum aller Arbeitsminister, diesen Menschen einen Job nach dem Motto "nice to have" zu verschaffen und sie auch dementsprechend zu entlöhnen. Welsch gibt aber zu bedenken:



"Wenn man es sich leisten kann oder vielmehr im derzeitigen Sozialisten-Rausch des Wirtschaftswachstums leiten will, den Beschäftigungsfonds dauerhaft zu belasten. Denn immerhin umfasst die anvisierte Personengruppe fast 7.500 Personen und von einer Begrenzung der Mittel war keine Rede. Es ist eine Art eierlegende Wollmilchsau, an der sich die beiden LSAP-Minister hier versuchen."

Wikifakes



Wahlen zu hacken scheint der neue Trend im internationalen Digitalkrieg zu sein. Immer suspekter wird dabei die Rolle von Wikileaks. Die einstige Enthüllungsplattform des in der Botschaft von Ecuador festgesetzten Julien Assange steht spätestens seit der Wahlniederlage Hillary Clintons im Verdacht, als politisches Instrument missbraucht zu werden. Im "Quotidien" schreibt Audrey Somnard, auch bei den französischen Präsidentschaftswahlen sei dies versucht worden. Das mediale Black-out am Wahlwochenende und der kühle Kopf der Wähler hätten wohl verhindert, dass die Lüge und Halbwahrheiten über den Kandidaten Macron auf fruchtbaren Boden fielen.