(jag) - Wieso verdient eine Krankenpflegerin, die bei einem Gesundheitsdienst arbeitet, weniger, als jene, die in einem Krankenhaus arbeitet? warum erhalten Menschen, die Bac plus 2 oder plus 4 vorweisen können, ein Gehalt, das einer 11e entspricht? Wieso werden die Karrieren der beiden Kollektivverträge SAS und FHL nicht wie vorgeschrieben an jene des öffentlichen Dienstes angepasst? Im "Tageblatt" stellt Serge Kennerknecht diese Fragen im Rahmen des Konfliktes im Sozialsektor.

" Die gute Nachricht ist, dass im SAS vielleicht zu einer Einigung kommen könnte ...