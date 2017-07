(ml) - Progrès Niederkorn hat am Dienstagabend Glasgow Rangers in der ersten Qualifikationsrunde der Fußball-Europa-Leauge ausgeschaltet. "Sieg für die Ewigkeit" heißt es auf der Titelseite des "Luxemburger Wort". Für Niederkorn sei die Qualifikation schon jetzt ein Erfolg, denn das Weiterkommen sei der größte Erfolg in der Clubgeschichte.



Emotionaler Abpfiff



Der Niderkorner Trainer Paolo Amodio habe nach dem Abpfiff um Worte gerungen, da er auch den schottischen Medienvertretern Rede und Antwort stehen musste, berichtet das "Luxemburger Wort"Trotz aller Emotionen habe der Coach sehr viel Geduld an den Tag gelegt: "Was heute passiert ist, ist einfach unglaublich und irreal ...