(ml) - Die Reform der Lyzeen hat wenig Chancen im September in Kraft zu treten, meint die französischsprachige Zeitung "Le Quotidien". Die Arbeit im zuständigen Parlamentsausschuss würde nur schleppend verlaufen. "Die Lehrmethoden in Luxemburgs Lyzeen sind mehr als 100 Jahre alt, sie bleiben häufig traditionell", stellt der ehemalige LSAP-Abgeordnete und Französischlehrer Ben Fayot im "Quotidien"-Interview fest. Insbesondere beim Sprachunterricht bestehe Handlungsbedarf.

Was Bildungsminister Claude Meisch mit der Reform genau bezwecke, entziehe sich seiner Kenntnis, so Fayot. Da der Minister nicht den Groll der Lehrergewerkschaften auf sich ziehen wolle, gewähre er den Lyzeen den größtmöglichen Spielraum. "Die einzelnen Schulgebäude können ein wenig machen, was sie wollen", so Fayot. Von der Idee, das Luxemburgische als Alphabetisierungssprache zu nutzen, hält der Ex-Abgeordnete nur wenig. Eigenen Aussagen zufolge schätzt sich Ben Fayot glücklich, dass er in seiner langjährigen politischen Laufbahn nie Bildungsminister war.



Kein verlässlicher Partner



Nach dem G7-Gipfel in Taormina sind vor allem die Hilfsorganisationen entsetzt über den Auftritt von US-Präsident Donald Trump. Der Chef des Weißen Hauses habe erneut bewiesen, dass die USA bis auf Weiteres kein verlässlicher Partner mehr auf internationaler Ebene seien, schlussfolgert Guy Kemp im "Tageblatt"-Leitartikel. Den Klimawandel wie eine kurzfristig zu entscheidende buchhalterische Angelegenheit anzugehen, zeige über welchen Horizont Trump verfüge.



Donald Trump will erst in dieser Woche entscheiden, ob er sich zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommen bekennt. Mit diesem Zeitaufschub gebe sich Trump der Lächerlichkeit preis, so Kemp: "In einer so wichtigen Frage ohne klare Haltung zu einem Gipfeltreffen zu erscheinen, lässt den US-Präsidenten und seine Gefolgschaft wie eine planlose Gurkentruppe aussehen." Die Europäer sollten die Gelegenheit nutzen, ihr Modell der Solidarität und Zusammenarbeit nach innen zu verbessern.



Oberstes Prinzip von Donald Trumps Außenpolitik sei der Kampf gegen Terror, unterstreicht Pierre Leyers im "Luxemburger Wort". Flüchtlingskrisen, Menschenrechte und Klimaschutz würden für den US-Präsidenten keine bedeutende Rolle spielen. Dass all diese Themen vernetzt seien, übersteige Trumps Begriffsvermögen. "Die Welt von Donald Trump ist spiegelverkehrt: Er umgarnt seine Feinde und verprellt seine Freunde", so Leyers. Trumps erste Europareise habe deutlich gemacht, dass sich Europa nicht mehr auf die USA verlassen könne.



Marathon-Fieber



Am Samstag wurde Luxemburg vom Marathon-Fieber befallen. "Die Hitzeschlacht", titelt das "Tageblatt". Die zwölfte Ausgabe sei die bislang wärmste gewesen. Die hohen Temperaturen hätten ihren Tribut gefordert: Von den insgesamt 15.000 Läufern, die gestartet waren, erreichten rund 10.300 das Ziel, heißt es.



Ein wahrer Champion



Ausgerechnet auf der letzten Etappe des Giro d'Italia eroberte Bob Jungels am Sonntag das Weiße Trikot zurück und landet in der Schlusswertung auf Rang 8. "Immer höher hinaus", kommentiert Joe Geimer im "Luxemburger Wort" die Leistung des luxemburgischen Radprofis. Jungels reife allmählich zu einem wahren Spezialisten für dreiwöchige Rundfahrten. Seine Entwicklung sei noch lange nicht abgeschlossen: "Jungels vereint Hunger, Talent, Ambitionen und Eifer. Wo seine Grenzen sind, weiß noch niemand."



Lob für seine Leistung bei der Italien-Rundfahrt erntet Jungels auch im "Tageblatt". Der Luxemburger habe die Mentalität eines Champions. Für sein Alter sei Jungels bereits sehr weit, dennoch müsse man ihm noch Zeit gewähren. Ohne Erfahrung sei es nämlich unmöglich, auf Platz 1 zu landen.



"Grand huit de Bob Jungels", titelt "Le Quotidien". Denis Bastien wirft bereits einen Blick in die Zukunft und geht davon aus, dass der talentierte Radprofi auch in der kommenden Saison für die Quick-Step-Mannschaft fahren wird. Eine Teilnahme von Jungels 2018 bei der Tour de France werde immer wahrscheinlicher.



