(jag) - In drei Monaten wird in Deutschland gewählt. Die Aussichten für die SPD, Angela Merkel abzulösen, sehen zurzeit eher schlecht aus. Christophe Langenbrink analysiert im "Luxemburger Wort" die Möglichkeiten, die sich der SPD bieten, um nach drei verlorenen Landtagswahlen wieder in die Gänge zu kommen.

"Dagegen muss Martin Schulz schon schwere Geschütze auffahren, um ein viertes Mal Merkel zu verhindern ...