(ml) - "Freie Fahrt für Rad und Tram", titelt das "Tageblatt". Am 10. Dezember soll die Tram offiziell in Betrieb genommen werden. Gleichzeitig wird die Verbindung per Standseilbahn ins Pfaffenthal fertiggestellt sein. Die Radfahrer dürfen sich über mehr Platz freuen. Auf Kirchberg entstehen 1.300 neue Wohnungen, wovon 730 Sozialwohnungen sind.



Dieser zusätzlicher Wohnraum sei jedoch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, findet Stefan Osorio-König ...