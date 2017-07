(ml) - Wirtschaftsminister Etienne Schneider setzt alle Hebel in Bewegung, um die Politik der wirtschaftlichen Diversifizierung voranzutreiben. Am Mittwoch kündigte er zusammen mit dem russischen Unternehmen OCSiAl den Bau einer Produktionsstätte im Bereich der Nanotechnologie an.



Schneiders Problem und das seiner Partei wird darin bestehen, die Ansiedlung neuer Firmen bei den Wählern in Stimmen umzumünzen, meint Lucien Montebrusco im "Tageblatt"-Leitartikel: "Das Drama dieser Regierung ist, dass sie die Zukunft des Landes vorbereiten will, 'saubere' Betriebe nach Luxemburg lockt, Menschen in Brot und Arbeit bringt, diese aber stimmrechtslos sind ...