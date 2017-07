(jag) - Zumindest ein Teil der Wut, die in Hamburg gegen die Veranstalter des G20 gerichtet war, erklärt sich aus der Gewohnheit, Entscheidungen von oben herab über die Köpfe der Menschen hinweg zu fällen. Am Beispiel Afrika erklärt Marc Schlammes im "Luxemburger Wort", wie Globalisierung postkoloniale Reflexe und paternalistisches Denken offenlegt, ganz nach dem Motto: "Wir wissen, was gut für euch ist."

"Eine Folge dieses Nord/Süd-Gefälles bleibt die Flucht - weil sich Millionen Menschen eben nach diesem Mehrwert sehnen ...