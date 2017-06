(jag) - Fortbewegung dank Verbrennung fossiler Kraftsstoffe ist ungefähr so gestrig wie das Meißeln von Text in Marmor. Trotzdem hat die Menschheit es bisher verpasst, moderne, saubere und alltagstaugliche Fortbewegunsgmittel zu entwickeln.

Es ist noch ein langer Weg dahin, meint Jean-Philippe Schmitt im "Tageblatt". Doch wer weiß, vielleicht kommt der Durchbruch schneller als erwartet.

"Vor 20 Jahren sah ja auch niemand voraus, dass im Jahr 2007 das IPhone den Markt für Mobiltelefone revolutionieren würde. Vielleicht wurde das Smartphone der Mobilität bis heute noch gar nicht erfunden."

Aber vielleicht existiert mit dem Fahrrad ja schon längst die gesündere Alternative, um dem täglichen Stau zu entkommen und den Kopf im Fahrtwind frei zu bekommen. 200 Jahre nach seiner Erfindung erfreut sich der Drahtesel jedenfalls besonders in den Metropolen größter Beliebtheit. Dagegen sehen griesgrämige Blechkarossenbenutzer geradezu bedauernswert aus. Colette Mart schreibt im "Lëtzebuerger Journal":

"Städtepolitische Investitionen in Fahrradwege oder zum Beispiel in de Lift zum Pfaffenthal in der Hauptstadt sind einige Beispiele, die ein Umdenken illustrieren. 200 Jahre Fahrradgeschichte sollten uns erlauben zurückzublicken, aus der Geschichte zu lernen, und unsere Prioritäten für unser soziales Verhalten, unsere Gesundheit, unsere Emanzipation, und die Gestaltung unserer Freiräume neu zu überdenken."

Förderung des Breitensports mit dem Ziel, gesund zu bleiben und das allgemeine Wohlbefinden zu stärken: Viele Sportvereine in Luxemburg behandeln dieses Ziel eher stiefmütterlich und konzentrieren sich auf Leistung und Resultate. Laurent Schüssler beklagt im "Luxemburger Wort", dass es besonders an Sportangeboten für ältere Menschen fehlt. Wer aber hier Berührungsängste habe, weil er sich aus eigener Auffassung her als "unsportlich" betrachte, wird den Weg zum Verein wohl nie finden.

"Umso erstaunlicher ist es, dass es - auch, aber nicht ausschliesslich - von staatlicher Seite, vom Gesundheits-, Familien- oder Sportministerium bisher keine Initiativen in diese Richtung gab. Nämlich Menschen, die mitten im Erwerbsleben stehen und bisher kaum oder überhaupt nicht sportlich aktiv waren, zu überzeugen, dass es nie zu spät ist, um seinem Leben eine positive Wende zu geben."



Das Video wurde gestern auch bei uns tausende Male geklickt: Der verunglückte Start einer historischen Spitfire aus dem zweiten Weltkrieg bei einer Flugshow im französischen Longuyon sorgte für viel Interesse. Laut "Quotidien" konnte der Pilot, der jahrelange Erfahrung auf dem Kampfjet "Rafale" hatte, das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen. Das Flugzeug, das gerade eben erst in Großbritannien für 1,2 Millionen Euro überholt wurde, soll auf eine Militärbasis nahe Dijon gebracht werden. Rund 70 dieser Oldtimer sind weltweit noch im Einsatz. Der Wert des Flugzeugs wird auf fünf bis 10 Millionen Euro geschätzt. Sammler legen gerne auch mal etwas mehr Geld auf den Tisch.