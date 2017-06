(jag) - Vor genau 20 Jahren, am 1. Juli 1997 ging die Kronkolonie Hongkong zurück an China. Obwohl die heutige Sonderverwaltungszone wirtschaftlich floriert, ist politisch nicht viel von dem übrig geblieben, was London und Peking 1997 in der "Joint Declaration" festhielten, so Pierre Leyers im "Luxemburger Wort". Doch obwohl der Einparteienstaat jegliche demokratischen Regungen im Keim erstickt, ist es Peking gelungen, sein Modell auszubauen.

"Das chinesische Modell aus kapitalistischer Wirtschaft und autoritärer Politik scheint nicht, wie manche westliche Politiker hofften, an seinen Widersprüchen zugrunde zu gehen ...