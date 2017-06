(jag) - Sicherheit und freie Gesellschaften, wie geht das zusammen? Wann macht Sicherheitsdenken noch Sinn, wo beginnt der totale Kontrollstaat unsere wesentliche Freiheiten einzuschränken? Muss wirklich über Einschränkungen der Menschenrechte nachgedacht werden, wie die britische Premierministerin Theresa May jüngst in Erwägung zog, um noch mehr Sicherheit zu haben, welche am Ende doch nur trügerischer Natur ist?

Gilles Siebenaler meint dazu im "Luxemburger Wort":

"Wir müssen uns bewusst sein, dass es heutzutage auch mitten in Europa keine absolute Sicherheit mehr gibt, nirgendwo, zu keiner Zeit ...