(tom) - Am jüngsten Terroranschlag in der britischen Hauptstadt kommen die Kommentarspalten am Tag nach Pfingsten nicht vorbei - allerdings gibt es auch weitere Themen, die angesprochen und hinterfragt werden wollen.



"Journal": Politmonitor, D-Day, London



Nic Dicken fragt sich im "Journal" wie denn nun die Ergebnisse des "Politmonitor" tatsächlich zu deuten seien ...