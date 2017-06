(ml) - Immer mehr Menschen leiden an Burnout. "Ausgebrannt! Wenn Arbeit das Leben zerstört", heißt es auf der Titelseite des "Tageblatt". Robert Goerens, Leiter der "Santé au travail et de l'environnement" des Gesundheitsministeriums, räumt mit dem Vorurteil auf, dass vor allem faule Menschen einen Burnout riskieren: "Die Betroffenen zählen keine Überstunden, beantworten E-Mails um zwei Uhr in der Nacht. Die machen alles für die Arbeit".

Irgendwann komme die Wende, die in eine Depression münde, so Goerens: "Jemand, der davor problemlos zehn Dossiers am Tag abackern konnte, ist plötzlich nicht mehr fähig, ein einziges zu bewältigen ...