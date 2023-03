Xavier Bettel kann auf viele Stationen in seinem Leben als Politiker zurückblicken. Das Wort hilft beim Erinnern und hat 15 Fotos ausgewählt.

Runder Geburtstag

Premierminister Xavier Bettel feiert seinen 50. Geburtstag

Xavier Bettel kann auf viele Stationen in seinem Leben als Politiker zurückblicken. Das Wort hilft beim Erinnern und hat 15 Fotos ausgewählt.

15 Paulette Lenert und Xavier Bettel am 4. März 2022. Foto: Anouk Antony

Premierminister Xavier Bettel feiert heute seinen 50. Geburtstag. Geboren wurde er am 3. März 1973 in Luxemburg-Stadt. Nach dem Besuch der Sekundarstufe studierte Xavier Bettel im griechischen Thessaloniki und an der Universität Nancy Öffentliches und Europäisches Recht. Bis 2013 war er als Rechtsanwalt tätig. Nach öffentlichem Druck wegen einer Plagiatsprüfung durch die Universität Nancy zog Bettel 2022 seine vor 22 Jahren eingereichte Diplomarbeit zurück.



Der Demokratischen Partei trat der jetzige Premier im Jahr 1989 bei und wurde zehn Jahre später im jungen Alter von 26 Jahren erstmals als Kandidat auf der DP-Liste des Bezirks Zentrum in die Abgeordnetenkammer gewählt. 2004, 2009 und 2013 wurde er wiedergewählt. Seine lockere, nahbare Art und sein Talent zur Selbstinszenierung verhalfen ihm schon früh zu großer Popularität.

„Ja, ich will Premierminister bleiben“ Wie geht es weiter mit Blau-Rot-Grün? Welche politischen Pläne hat Xavier Bettel? Was denkt er über Dan Kersch? Warum ist ihm das Triple A so wichtig?

Für die DP saß Bettel von 2000 bis 2005 im Gemeinderat der Stadt Luxemburg, sein Arbeitsbereich war die Sozialpolitik. Anschließend war er bis 2011 Erster Schöffe. In dem Jahr gewann die DP die Kommunalwahlen und Bettel wurde Bürgermeister. Dies blieb er bis zu seiner Ernennung zum Premier- und Staatsminister im Dezember 2013.



Auf nationaler Ebene im Parlament war der DP-Abgeordnete von 2012 bis 2013 Vizepräsident der Untersuchungskommission zum Nachrichtendienst SREL. Es war die SREL-Affäre, die die CSV-LSAP-Regierung unter dem damaligen Langzeit-Premierminister Jean-Claude Juncker zum Stürzen brachte und zu den vorgezogenen Parlamentswahlen im Jahr 2013 führte.

Ein Minister, fünf Ressorts Xavier Bettel ist nicht nur Premierminister, er ist auch Medien- und Kultusminister sowie Minister für die Verwaltungsreform und Minister für die Digitalisierung. Seine Agenda für die nächsten fünf Jahre ist gut gefüllt. Unterstützung erhält er von Marc Hansen.

Am 4. Dezember 2013 wurde Xavier Bettel schließlich zum Premierminister, Staatsminister, Minister für Kommunikation und Medien sowie zum Minister für Kultusangelegenheiten der Koalitionsregierung aus DP, LSAP und Déi Gréng. Nach den Parlamentswahlen im Oktober 2018 führte die wegen ihrer Farben symbolisch sogenannte „Gambia-Koalition“ die Regierungsgeschäfte unter Bettels erneuter Führung fort.

Mit 50 Jahren kann Vollblut-Politiker Xavier Bettel bereits auf viele Stationen in seinem politischen Leben zurückblicken. Das „Wort“ hat eine Auswahl davon fotografisch zusammengestellt.

