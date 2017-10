Von Dani Schumacher



Bei dem Besuch von Premierminister Xavier Bettel und Vizepremier Etienne Schneider in Russland geht es sowohl um die Zukunft als auch um die Vergangenheit. Gleich zu Beginn der Reise ging es am Dienstag ganz konkret um das Schicksal der 1.021 Luxemburger, die im ehemaligen Gefangenenlager Nr. 188 bei Rada nahe Tambow inhaftiert waren. Bislang waren die persönlichen Akten der Zwangsrekrutierten im russischen Militärarchiv unter Verschluss.



Abkommen mit dem Militärarchiv

Am Dienstag unterzeichneten der luxemburgische Botschafter Jean-Claude Knebler und Jean-Claude Muller vom „Service de la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale“ des Staatsministeriums nun ein Abkommen mit dem russischen Militärarchiv, das es dem Luxemburger Staat ermöglicht, Einblick in die persönlichen Akten der Luxemburger in Tambow zu nehmen ...