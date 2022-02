Die „De Bëttel gëtt gehaangen"-Gesänge vom vergangenen Samstag könnten nun ein rechtliches Nachspiel bekommen.

Corona-Proteste

Premier Bettel klagt wegen „Aufhängen"-Gesängen

(jwi) – Premierminister Xavier Bettel erstattete Anzeige beim Gericht gegen Teilnehmer der Corona-Demo. Das bestätigte die Pressestelle des Ministers auf Nachfrage des „Luxemburger Wort“. Am vergangenen Samstag hatten einige Demonstranten vor der Philharmonie in der Hauptstadt gesungen: „De Bëttel gëtt gehaangen op der neier rouder Bréck, well en ass komplett verréckt“. Das ging dem blauen Minister einen Schritt zu weit.

Solche Aussagen seien weder schön, noch lustig, sagte Bettel am Mittwoch bei Radio 100,7. „Mein Team hat Anzeige erstattet und der Staatsanwaltschaft die Videos zukommen lassen.“ Nun läge es an ihr, zu entscheiden, wie es weitergehe. Auch für das private Umfeld sowie die Familie seien solche Aussagen nicht schön, erklärte der Premier weiter.

Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch berichtet, habe sie bisher noch kein Schreiben seitens des Ministeriums erhalten – „was allerdings nicht bedeutet, dass nichts unterwegs sein könnte“, so die Pressesprecherin der Justiz.

Laut Polizeiangaben hatten sich am Samstagnachmittag rund 150 Personen auf dem Glacis versammelt, um an zwei verschiedenen angemeldeten Corona-Demos teilzunehmen. Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot präsent. Die Demonstrationen waren friedlich verlaufen – bis auf die Gesänge.

