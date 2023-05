2015 besuchte Großherzog Henri den Inselstaat. Jetzt ist José Maria Neves in Luxemburg. Der Präsident der Republik Kap Verde hat einen Wunsch im Gepäck.

Mehr als 30 Jahre Entwicklungszusammenarbeit

Präsident von Kap Verde im Wort-Interview

Ines KURSCHAT

Begrüßung durch den Staatschef und den Premier, Austausch mit Außenminister Jean Asselborn, Visite in Vianden, Begehung der Uni Luxemburg, Austausch mit der Diekircher Hotelschule - dicht bepackt ist das dreitägige Programm von José Maria Neves, Präsident der Republik Kap Verde, und seiner Gattin Débora Katisa Carvalho. Das „Luxemburger Wort“ traf ihn nach dem Empfang durch Großherzog Henri im großherzoglichen Palast. Sechs Fragen zur Partnerschaft zwischen Kap Verde und Luxemburg.

José Maria Neves, 2008 stieg Kap Verde von der Kategorie der am wenigsten entwickelten Länder in die der Entwicklungsländer auf. Heute zählt der Inselstaat zu den afrikanischen Ländern mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen. Was war der Schlüssel zu dem Erfolg?

Präsident José Maria Neves: Das waren die politischen und die wirtschaftlichen Institutionen unter Beteiligung der Zivilgesellschaft und des Privatsektors. Zudem unsere Werte, die alle Kapverdier teilen: Freiheit, Demokratie und der Respekt für das Recht. Für das Völkerrecht, für die Menschenrechte und die Achtung der territorialen Integrität der Länder. Schließlich eine verantwortungsvolle Staatsführung. Wir haben kaum traditionelle natürliche Ressourcen, wir müssen uns ständig innovieren. Das sind die Zutaten für den Erfolg unseres Landes. Nicht zu vergessen, eine kapverdische Diaspora, die einen sehr großen Beitrag aus dem Ausland heraus leistet.

Die Covid-Pandemie hat negative Folgen für das Wirtschaftswachstum, die Produktivität und die Staatsverschuldung. Welche Gegenmaßnahmen sind vorrangig? Kann Luxemburg dabei eine Rolle spielen?

Wir müssen die Wirtschaft stärker diversifizieren. Der Tourismus ist der Motor für das sozioökonomische Wachstum unseres Landes. Aber wir müssen neue Bereiche erschließen - und wir tun das auch. Wir sind ein Inselstaat und bestehen zu 99 Prozent aus Meer und zu weniger als einem Prozent aus Boden. Wir müssen daher die Potenziale einer nachhaltigen Nutzung der Meeresressourcen und der erneuerbaren Energie nutzen.

Luxemburg hat mit Kap Verde ein Abkommen unterzeichnet, um unter anderem die erneuerbaren Energien zu fördern.

Wir haben Sonne, Wind und Wasserenergie. Wir bemühen uns zudem um die digitale Transformation. Kap Verde kann ein Zentrum für Forschung, Produktion von Ausrüstung und Ausbildung in diesen Bereichen sein. Mit Luxemburg möchten wir die Beziehungen, die übrigens hervorragend sind, vertiefen, um die Wirtschaft weiter zu transformieren.

Sie erwähnten die kapverdische Gemeinschaft. Das Luxemburger Bildungssystem stellt ein großes Hindernis für Kinder kapverdischer Herkunft dar, die später studieren wollen. Was wünschen Sie sich vom Luxemburger Bildungsminister, um den Parcours kapverdischer Schüler zu verbessern?

Das Bildungssystem ist in der Tat ein Hindernis. Wir sind im Gespräch mit dem Ministerium. Wir könnten uns eine Art „positive Diskriminierung“ vorstellen, ähnlich, wie sie in den USA existiert. Etwa durch eine zweisprachige Alphabetisierung und eine Berücksichtigung der kapverdischen Sprache in der Ausbildung. Das sprachbasierte Schulsystem ist sehr anspruchsvoll, aber ich sehe Möglichkeiten, gemeinsam die Integration zu verbessern.

Sie besuchen die Hotelschule in Diekirch. Ihr Land hat selbst eine Hotelschule mit der Unterstützung Luxemburgs aufgebaut. Was erhoffen Sie sich davon?

Die Hotelschule in Kap Verde ist ausgezeichnet. Sie ist enorm wichtig für die Ausbildung und für die Entwicklung des Tourismus, dank der starken Unterstützung Luxemburgs. Von den Luxemburger Erfahrungen können wir lernen, um die Schule auf den Kapverden weiter zu verbessern.

Kapp Verde und Luxemburg arbeiten seit 30 Jahren eng in der Entwicklung zusammen. Wo stehen wir heute?

Die Luxemburger Entwicklungszusammenarbeit ist beispielhaft für andere Länder. Es ist eine funktionierende Partnerschaft mit sehr positiven Auswirkungen. Wir sehen die Früchte dieser Zusammenarbeit. Sie ist nicht abstrakt, sondern ganz konkret, mit einer tiefen Freundschaft für die kapverdische Gemeinschaft in Luxemburg. Jetzt sollte die Zusammenarbeit ausgedehnt werden. Die Bedingungen für luxemburgische Unternehmen, auf Kap Verde zu investieren, wurden verbessert. Wir müssen weiter daran arbeiten, dass die Zusammenarbeit eine Win-Win-Partnerschaft für beide Länder bleibt. Luxemburg kann von den Transformationen auf Kap Verde profitieren, nicht nur im Tourismus, sondern bei der nachhaltigen Nutzung der Meeresressourcen, bei den erneuerbaren Energien oder der digitalen Transformation. Wir hoffen auf Investitionen in Ausbildung und auf neue gemeinsame Projekte.

Zur Person José Maria Pereira Neves, 63 Jahre alt und seit 2011 Staatspräsident der Republik Kap Verde, einstiger Dozent an der Universität von Kap Verde, war ehemaliger Parlamentsabgeordneter und Bürgermeister von Santa Catarina auf Santiago / Kap Verde. Von 2001 bis 2016 war Neves Premierminister, bis er am 17. Oktober 2021 für den Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), deutsch: Afrikanische Partei für die Unabhängigkeit von Kap Verde, die Präsidentschaftswahlen gewann.

