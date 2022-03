Wer eine Prämie beantragen möchte, um ein Fahrrad oder ein Pedelec zu kaufen, wartet im Durchschnitt ein Jahr auf die Auszahlung.

Prämien für Fahrräder lassen auf sich warten

Florian JAVEL Wer eine Prämie beantragen möchte, um ein Fahrrad oder ein Pedelec zu kaufen, wartet im Durchschnitt ein Jahr auf die Auszahlung.

Marc Spautz (CSV) verriet bereits in der Formulierung seiner Frage an Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng) die Antwort auf die heikle Problematik: Wisse die Ministerin denn nicht, dass die Fristen zur Auszahlung der Prämie zum Kauf von Fahrrädern oder sogenannten Pedelecs (pedal electric cycle) zu lang seien?

Bürgerinnen und Bürger müssen momentan im Durchschnitt ein Jahr auf die Auszahlung der Prämie warten. Dieschbourg wies in ihrer Antwort an den Abgeordneten darauf hin, dass dieser Zeitraum nicht angemessen sei und der dafür vorgesehene zeitliche Rahmen zwischen vier und acht Wochen liegen sollte. Der „immense Erfolg“ dieser finanziellen Hilfe sei nicht voraussehbar gewesen, was darin resultierte, dass der Mangel an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die fristgerechte Verarbeitung der Anträge erschwerte.



„Keine soziale Maßnahme“

Bereits im Rahmen einer parlamentarischen Frage vom August 2021 wurde dieser Mangel an Arbeitskräften vermerkt. Seitdem sei Aushilfspersonal aus anderen Abteilungen und Betrieben für begrenzte Zeit vermittelt worden, um den zeitgemäßen Ablauf der Überarbeitung von Dossiers zu sorgen. Die Anzahl der Anfragen für die Prämie konnten somit erhöht werden. Genaue Zahlen oder eine Erklärung dazu, inwiefern diese Maßnahmen zu einer Reduzierung der Wartezeit geführt hätten, blieben aus.

Auf die Frage nach der Einführung eines „traitement prioritaire“ für einkommensschwache Haushalte wies die Ministerin darauf hin, dass es sich bei der Prämie nicht um eine soziale Maßnahme handle. Informationen zum Gehalt der Antragstellerinnen und Antragsteller seien dem Ministerium nicht bekannt. Eine vorrangige Behandlung sei somit nicht möglich.

Die am 31. März auslaufende finanzielle Hilfe soll nun um zwei Jahre verlängert werden. Ob bis dahin das Problem der Fristen zur Auszahlung der Prämie gelöst sein wird und dadurch die größtmögliche Anzahl an Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden kann, wird sich noch herausstellen.

