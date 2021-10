Finanzminister Gramegna präsentiert die neusten Haushaltszahlen: Die Einnahmen steigen, die Ausgaben gehen zurück. Sogar die Opposition ist zufrieden.

Haushaltszahlen zum 31. August

Positive Entwicklung geht weiter

Finanzminister Gramegna präsentiert die neusten Haushaltszahlen: Die Einnahmen steigen, die Ausgaben gehen zurück. Sogar die Opposition ist zufrieden.

„Die Finanzen haben sich weiter erholt, Luxemburg ist auf dem Weg zurück in die Normalität“, so das Resümee von Finanzminister Pierre Gramegna (DP) am vergangenen Freitag nach einer gemeinsamen Sitzung des Finanz- und des Haushaltskontrollausschusses. Die positive Entwicklung vom Frühjahr habe sich auch über die Sommermonate fortgesetzt.

Laut den Zahlen des Finanzministeriums beliefen sich die Steuereinnahmen beim Zentralstaat in den ersten acht Monaten des Jahres auf 14,4 Milliarden Euro (SEC 2010), dies entspricht einem Plus von 20,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Allerdings waren die Einnahmen 2020 wegen der Pandemie massiv eingebrochen.

Die Regierung hat kein Konzept, wie sie die Schulden zurückzahlen will. Fernand Kartheiser

Gleichzeitig sind die Ausgaben des Zentralstaats rückläufig und bezifferten sich Ende August auf 14,5 Milliarden Euro. Sie lagen somit um 2,3 Prozent niedriger als Ende August 2020. Auch hier gilt es zu bedenken, dass die Ausgaben 2020 wegen der diversen Corona-Beihilfen, die nun nach und nach auslaufen, regelrecht explodiert waren. Vergleicht man die Zahlen mit denen aus dem Jahr 2019, ergibt sich hingegen ein Plus von 15 Prozent, das laut dem Finanzministerium unter anderem auf die hohen Investitionen zurückzuführen ist.

Man sollte daher darüber nachdenken, ob man die Bürger nicht entlasten müsste. Diane Adehm

Das Defizit für den Zentralstaat gibt das Ministerium mit 124 Millionen Euro an, im vergangenen Jahr waren es noch 2,9 Milliarden Euro. Allerdings könnte sich die Situation schon bald wieder etwas verschlechtern, denn der Staat hat Hilfen in Höhe von 100 Millionen Euro für die Hochwasserschäden vom Juli in Aussicht gestellt. Gramegna geht dennoch davon aus, dass das Defizit am Ende geringer ausfallen wird, als im Budget 2020 festgehalten. Die Verschuldung liegt unverändert bei 17,9 Milliarden Euro, was 25,9 Prozent des BIP ausmacht.

Kaum Kritik von der Opposition

Angesichts der positiven Zahlen kommt auch aus den Reihen der Opposition kaum Kritik. Diane Adehm (CSV) zeigt sich in Bezug auf die Steuereinnahmen ganz zufrieden. Allerdings gibt sie zu bedenken, dass das größte Plus auf der Habenseite auf das Konto der Einkommenssteuer geht: „Die Lohnsteuer macht den Löwenanteil bei den Einnahmen aus. Man sollte daher darüber nachdenken, ob man die Bürger nicht entlasten müsste“, meint die Vorsitzende der Haushaltskontrollkommission.

Die Corona-Steuer ist vom Tisch Vizepremier Dan Kersch hatte sie ins Spiel gebracht. Nun erteilt Finanzminister Gramegna der Corona-Steuer eine Absage.

Die CSV-Abgeordnete weist ebenfalls darauf hin, dass die Ausgaben weiterhin auf hohem Niveau liegen. An und für sich sei das zwar nicht besorgniserregend, weil nach wie vor sehr viel investiert werde und weil ein Teil der Ausgaben für den Beschäftigungsfonds aufgewendet würden. Das Defizit bereitet ihr hingegen Sorgen: „Die Anleihen müssen irgendwann zurückgezahlt werden“, warnt Adehm.

Die Zahlen zeigen, dass die Beihilfen für die Betriebe gegriffen haben. Sven Clement

Sven Clement von den Piraten spricht im Hinblick auf die von Finanzminister Gramegna vorgestellten Zahlen von einer „exzellenten“ Situation, der wirtschaftliche Aufschwung nehme Fahrt auf. „Der Haushalt 2020 war vollständig auf die Krise ausgerichtet. Die Zahlen zeigen, dass die Beihilfen für die Betriebe gegriffen haben.“ Clement hätte sich allerdings gewünscht, dass die „Regierung noch mehr gemacht“ hätte.

Erstaunlich findet er, dass die in Aussicht gestellten Hilfen nicht vollständig abgerufen wurden. Entweder die Prozeduren seien zu kompliziert gewesen oder aber die Unternehmen hätten weniger Hilfe benötigt als zunächst angenommen, so seine Erklärung. Da 2020 in jeder Hinsicht ein außergewöhnliches Jahr gewesen sei, müsse man auch die Zahlen von 2019 in Betracht ziehen, meint Clement.

Sorgenkind Staatsverschuldung

Für Fernand Kartheiser (ADR) ist bei der wirtschaftlichen Relance auch eine Portion Glück im Spiel. Wirklich Sorgen bereitet ihm allerdings die Entwicklung bei der Staatsverschuldung. „Die öffentlichen Schulden steigen unaufhörlich. Doch die Regierung hat kein Konzept, wie sie die Schulden zurückzahlen will“, so der ADR-Abgeordnete auf Nachfrage des „Luxemburger Wort“. Die Regierung würde die Situation kleinreden, meint Kartheiser und warnt vor einer großen „Belastung für die kommenden Generationen“.

