Portrait: Georges Mischo, la gloire de mon père

Récemment élu député, le bourgmestre d'Esch-sur-Alzette, est une des forces de la nouvelle génération du CSV, un homme de réseau et de conviction.

Dans la rue de l'Alzette, il marche d'un pas résolu et se prête au jeu du photographe. Il avance vers l'objectif, un sourire égal aux lèvres, prend la pose et ne se laisse pas déconcentrer par les préparatifs du marché de Noël qui transforment depuis quelques jours la place de l'hôtel de ville d'Esch-sur-Alzette.

Mais une fois les clichés dans la boîte, Georges Mischo redevient l'homme accessible et affable que les habitants d'Esch n'hésitent pas à arrêter dans la rue pour quelques minutes.

Là encore, il se prête à l'exercice avec sérieux et bien qu'occupé ce jour-là avec la presse et le service de communication de la Chambre des députés, il écoute attentivement un monsieur d'un certain âge, venu lui confier entre deux portes à l'entrée de la mairie, son problème de retraite ...