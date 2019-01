Elle se dit «ambitieuse et travailleuse» et devient députée à 26 ans. Djuna Bernard est la plus jeune à la Chambre mais cela ne lui fait pas peur car en bonne «éclaireuse», elle se sent forte des valeurs du scoutisme.

Portrait: Djuna Bernard, l'«éclaireuse» devenue députée

Virginie ORLANDI Elle se dit «ambitieuse et travailleuse» et devient députée à 26 ans. Djuna Bernard est la plus jeune à la Chambre mais cela ne lui fait pas peur car en bonne «éclaireuse», elle se sent forte des valeurs du scoutisme.

Elle est jeune, elle a été scout et prend très au sérieux sa nouvelle fonction à la Chambre des députés, Djuna Bernard est la plus jeune élue de cette législature et a prêté serment le 6 décembre dernier. Elle a terminé sa course aux législatives en sixième position de la circonscription centre, avec 9.135 voix, alors qu'elle participait pour la première fois à des élections. Souriante, le regard vif et pétillant, Djuna Bernard n'est pas avare de sourires et sa bonne humeur est presque contagieuse, tout comme son enthousiasme à l'idée de participer à la vie politique du pays ...