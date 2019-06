Am Mittwoch informierten Polizeiminister François Bauch und Justizminister Felix Braz auf Anfrage von Déi Lénk die Ausschüsse für Justiz und Innere Sicherheit über das in die Kritik geratene zentrale Polizeiregister.

Politik 3 Min.

Polizeiregister: Es bleiben noch viele Fragen offen

Danielle SCHUMACHER Am Mittwoch informierten Polizeiminister François Bauch und Justizminister Felix Braz auf Anfrage von Déi Lénk die Ausschüsse für Justiz und Innere Sicherheit über das in die Kritik geratene zentrale Polizeiregister.

Es gab offenbar sehr viel Klärungsbedarf: Gut dreieinhalb Stunden standen Polizeiminister François Bausch und Justizminister Felix Braz (beide Déi Gréng) am Mittwoch den Abgeordneten Rede und Antwort. Doch auch nach der gemeinsamen Sitzung von der Justizkommission und des Ausschusses für Innere Sicherheit war der Wissensdurst der Parlamentarier in Bezug auf das zentrale Polizeiregister, das seit Ende Mai für Diskussionen sorgt, nicht gestillt.



Die Sitzung war übrigens von Déi Lénk beantragt worden, auch deshalb, weil die Antwort der beiden Minister auf eine parlamentarische Frage der CSV-Abgeordneten Gilles Roth und Laurent Mosar die Parlamentarier nicht zufriedengestellt hatte.



Eine Datenbank wirft Fragen auf Einem Mann wird eine Arbeitsstelle bei der Staatsanwaltschaft verwehrt, scheinbar, weil sein Name in einem Polizeiregister vermerkt ist. Eben diese Datenbank steht nun in der Kritik.

Dass restlos geklärt werden muss, ob die Datei in Einklang mit den beiden Datenschutzgesetzen von 2018 in Einklang ist, darüber waren sich alle Beteiligten einig. In der Einschätzung, wie schwerwiegend der Fall nun wirklich ist, gab es wie zu erwarten je nach politischer Couleur erhebliche Unterschiede. Als Laurent Mosar die Sitzung aus Termingründen vorzeitig gegen zehn Uhr verließ, meinte er gegenüber den wartenden Journalisten, dass die Angelegenheit "erschütternd" sei, "wesentlich schlimmer als die Srel-Affäre".



Zwar zeigte sich auch Mosars Parteikollege Gilles Roth nach der Sitzung "schockiert" über das, was er in Erfahrung gebracht hatte, doch der CSV-Politiker zeigte sich etwas versöhnlicher. Allerdings müsse die Frage erlaubt sein, "ob wir uns in Luxemburg noch in einem Rechtsstaat befinden". Dass die Polizei tausende von Daten gesammelt habe ohne richtige legale Basis, sei nicht nachvollziehbar, meinte Roth. Dass 2.000 Polizeibeamte Zugriff auf die Datei haben, hält er für höchst bedenklich, genauso wie die Tatsache, dass die Daten an die Justiz weiter geleitet werden. Für Roth steht daher fest, dass die Zentraldatei keine legale Basis hat: "Das was vor Ort passiert, entspricht in keinster Weise dem, was in dem Gesetz steht." Roth forderte deshalb eine "schonungslose Transparenz" ein. Die CSV will daher neben dem Datenschutzgesetz noch "spezifische Gesetze", um die Polizeidatei legal abzusichern.

Untersuchungsausschuss ja oder nein?



Einen Untersuchungsausschuss, so wie von der ADR gefordert, lehnen die Christsozialen zum jetzigen Zeitpunkt noch ab. Zuerst sollen die beiden Minister Gelegenheit erhalten, alle Karten offen auf den Tisch zu legen. Passiert dies nicht, könnte sich Roth die Einsetzung einer Enquetekommission allerdings vorstellen. Roy Reding (ADR), der die Sitzung ebenfalls vorzeitig verließ, bleibt allerdings bei der Forderung seiner Partei: Die Angelegenheit gehört vor einen Untersuchungsausschuss. Auch die Piraten sprechen sich im Moment noch gegen einen Untersuchungsausschuss aus. Sollten die Minister die nötigen Informationen allerdings nicht liefern, könne man sich durchaus mit der Idee anfreunden, meinte Marc Georgen.



Die Abgeordneten der Regierungsparteien sehen die Angelegenheit freilich etwas nuancierter. Für Alex Bodry (LSAP) gab es bis 2018, als das neue Datenschutzgesetz in Kraft trat, in Bezug auf das Polizeiregister eine wesentlich gravierendere Rechtsunsicherheit als heute. "Als wir das neue Datenschutzgesetz verabschiedet haben, sind wir davon ausgegangen, dass die Rechtsunsicherheit nun behoben wäre", erklärte LSAP-Fraktionsvorsitzende. Damals sei man übereingekommen, dass ein separates Gesetz nicht erforderlich sei. Während der Arbeiten an dem Text sei der spezielle Fall des Polizeiregisters bereits thematisiert worden.

Die Datenbank der Polizei war in die Kritik geraten, nachdem ein junger Mann, der sich um eine Stelle bei der Staatsanwaltschaft beworben hatte, beim Vorstellungsgespräch mit Einträgen aus einem Polizeiregister konfrontiert worden war. Die CSV hatte den Vorfall aufgegriffen und mehrere parlamentarische Fragen an die Minister Bausch und Braz gestellt.



Das Register reicht bis ins Jahr 1992 zurück. Der damalige Justizminister Marc Fischbach (CSV) hatte die Datei über ein Reglement geregelt, das dann bis 2018 immer wieder verlängert worden war. Als dann das neue Datenschutzgesetz in Kraft trat, waren Regierung und Parlament der Meinung, dass die polizeiliche Zentraldatei damit über eine legale Basis verfüge. Das Datenschutzgesetz war mit 57 Ja-stimmen verabschiedet worden, nur die ADR verweigerte ihre Zustimmung, allerdings anderen Gründen.