Am Freitag stellte der Minister für innere Sicherheit den ersten Code de Déontologie vor. Die Staatengruppe des Europarates gegen Korruption (GRECO) hatte das und vieles mehr 2018 empfohlen.

Politik 4 Min.

Polizei bekommt Ethik-Kodex, Regierung und Beamte fehlen noch

Annette WELSCH Am Freitag stellte der Minister für innere Sicherheit den ersten Code de Déontologie vor. Die Staatengruppe des Europarates gegen Korruption (GRECO) hatte das und vieles mehr 2018 empfohlen.

Der Regierung läuft die Zeit davon: Im Juni 2018 hatte die europäische Anti-Korruptionsbehörde GRECO in ihrer 5. Evaluationsrunde eine ganze Reihe an Kritikpunkten und Empfehlungen für Luxemburg ausgesprochen. Der Fokus lag dabei auf Korruptionsprävention und die Förderung von Integrität in der Regierung. Bis zum 31. Dezember 2019 sollte alles umgesetzt sein - der einzige, der seine Hausaufgaben bislang gemacht hat, ist François Bausch.

Er stellte am Freitag den ersten Code de Déontologie für Polizeibeamte vor, den GRECO gefordert hat und den das Ministerium gemeinsam mit der Polizei, der Generalinspektion der Polizei und einem externen Experten, dem selbständigen Ethikberater Erny Gillen ausgearbeitet hat. 22 Artikel umfasst er: Ziele und Anwendungsfeld, 17 Prinzipien, die respektiert werden müssen und zwei Artikel zu den Sanktionen, wenn man die Regeln bricht.

Schutz von Polizisten, die Fehlverhalten anzeigen

Neu eingeführt wird - auch auf Betreiben des GRECO - ein Whistleblowerschutz für Polizisten, die Fehlverhalten anzeigen sowie ein "Conseil confidentiel", an den sich Polizisten wenden können, wenn sie den Verdacht eines Fehlverhaltens haben. Für Bausch ist der Kodex "ein wichtiges Zeichen nach außen, dass Spielregeln festgelegt sind, die der Bürger auch kennen soll".

Sechs Grundwerte liegen dem Kodex zugrunde: Die Unverletzbarkeit der menschlichen Würde und die Prinzipien der Gesetzmäßigkeit sollen von der Polizei respektiert werden und sie erfüllt ihre Aufgaben mit Integrität und Unparteilichkeit, im Geist der Diensterfüllung und des untadeligen Professionalismus.

Von Höflichkeit bis Verhältnismäßigkeit bei Waffengebrauch

Es werden unter anderem aber auch Höflichkeit vorgeschrieben und bei der Anwendung von Gewalt und Waffen Zurückhaltung und Verhältnismäßigkeit verlangt. Zu den Regeln, die entsprechend der Vorgabe des GRECO mit Beispielen verdeutlicht werden, gehört beispielsweise, dass kein Beamter sich in eine Situation bringen darf, die ihn zu einem Gegengefallen verpflichtet oder Dinge annimmt, die ihn in einen Interessenskonflikt bringen können.

Bausch will 600 Polizisten rekrutieren Ohne Details zu nennen, hatte der Minister für Innere Sicherheit angekündigt, die Polizei "substanziell" zu verstärken. Nun hat er sich mit den Personalvertretern auf eine präzise Zahl geeinigt.

Zuständig für die Überwachung ist die Generalinspektion der Polizei, Fehlverhalten zieht unabhängig von penalen Folgen Disziplinarmaßnahmen nach sich. Der Kodex fließt nun in die Grundausbildung und die ständige Weiterbildung der Polizisten ein.

Hausaufgaben für die Regierung

GRECO hob 2018 in seinem Bericht hervor, dass Luxemburg bei Korruptionsstudien gut abschneidet, kritisierte allerdings, dass nur reaktiv und nicht proaktiv gegen den Austausch von Dienstleistungen - eine Hand wäscht die andere - und Favoritismus vorgegangen wird. Gelobt wird die Absicht, dass die Regierung ihre Ethikregeln verstärken will.

Die Korruptionshüter weisen darauf hin, dass bei Regeln über Geschenke, die Offenlegung von Verpflichtungen, Lobbying und dem Management von Interessenskonflikten, wenn ein Ministermandat endet nachgebessert werden muss. Der Kodex müsse auch um Überwachungsregeln und Sanktionen ergänzt werden.

Hohe politische Beamte in die Pflicht nehmen

Was Staatsbeamte anbelangt, verlangt GRECO einen Ethik-Kodex für hohe, politische Beamte und einen Regelrahmen für ihre Rekrutierung, besonders wenn ihre vorherige Funktionen im Privatsektor ihre Unparteilichkeit und Unabhängigkeit als öffentlich Bediensteter gefährden. Es sollen auch Regeln und spezifische Kriterien, besonders über Ehe- und Familienbanden, erstellt werden, wann diese Beamten sich bei Entscheidungen enthalten müssen.

Geregelt werden soll auch der Umgang von Ministern und politischen Beamten mit Lobbyisten und anderen Drittparteien, die die Regierung beeinflussen wollen: Über die Absicht des Kontakts, die Identität der Person und die Themen der Diskussion muss informiert werden.

Interessenskonflikt von Ministern prüfen, die aufhören

Lame duck Etienne Schneider wäre seit langem einmal wieder ein guter Gesundheitsminister geworden - schade.

Ehemalige Minister und hohe Beamte sollen verpflichtet werden, eine bestimmte Zeitspanne ein adäquates Gremium darüber informieren zu müssen, welcher neuen beruflichen Tätigkeit sie nachgehen. Diese müsse untersucht und im Zweifelsfall überwacht oder gar verboten werden, wenn der Verdacht auf einen Interessenskonflikt besteht: Die Tätigkeit war vorher Objekt von Genehmigungen oder Kontrollen der staatlichen Behörde, die der Minister oder Beamte verlassen hat.

Das könnte schon für Wirtschaftsminister Etienne Schneider (LSAP) akut werden, der bekanntlich demnächst die Regierung verlassen will. GRECO fordert zudem, dass Minister verpflichtet werden müssen, auch ihre Einkünfte aus Immobilien sowie erhebliche Schuldenlast offenzulegen, gegebenfalls auch die ihrer Ehepartner und nahen Familienmitglieder, wobei die nicht unbedingt veröffentlicht werden müssen.

Die Strafverfolgung und Rechtsprechung über Affären von Ministern müssten in die Hände der Justiz gelegt werden. Die Einhaltung der Ethikregeln müsse überwacht werden und der Vollstreckung unterliegen, sind weitere Empfehlungen.

Zusätzliche Forderungen für die Polizei

Was die Polizei anbelangt, verlangt GRECO neben all den Regeln, die nun eingeführt wurden, dass die Generalinspektion der Polizei die nötigen Mittel für ihre Aufgaben bekommt und die Rekrutierung von qualifiziertem, integrem Personal gewährleistet ist, das dann zusätzlich geschult wird.

Angeregt werden auch Integritätstests in regelmäßigen Abständen und nicht nur, wenn Beförderungen anstehen. Eine Studie soll zudem Klarheit über die Tätigkeit von Polizisten bringen, nachdem sie die Polizei verlassen haben und es sollen gegebenfalls Regeln erstellt werden, um Transparenz zu garantieren und die Gefahr von Interessenskonflikten zu begrenzen. Dazu wurde am Freitag nichts gesagt.