Die Gewinner und Verlierer im Beliebtheitsranking

Marc SCHLAMMES Zum dritten Mal in Folge bilden Paulette Lenert, Jean Asselborn und Xavier Bettel das Spitzentrio. Ein Deputierter sorgt derweil für eine Überraschung.

Keine andere Partei kann in der Breite eine derartige Popularität ihrer Spitzenpolitiker vorweisen wie die LSAP. Ein Umstand, der mit Blick auf die Parlamentswahlen und das kopflastige luxemburgische Wahlsystem ein gutes Omen für die Sozialisten darstellt.

Der Politmonitor im Frühsommer 2021 offenbart, dass Gesundheits- und Verbraucherschutzministerin Paulette Lenert Platz eins behauptet, Außenminister Jean Asselborn nach einem kurzzeitigen Durchhänger im Herbst 2020 zurück auf Rang zwei klettert, Landwirtschafts- und Sozialminister Romain Schneider sowie Chancengleichheits- und Innenministerin Taina Bofferding sich in den Top fünf beziehungsweise Top zehn etablieren: Folglich kann die LSAP mit dem Abschneiden ihrer Minister sein.

Zum guten Gesamtergebnis der LSAP-Minister trägt auch Wirtschafts- und Entwicklungshilfeminister Franz Fayot bei. Zwar schafft er es in seiner noch jungen Ministerkarriere nicht unter die besten Zehn; er kann aber zum zweiten Mal in Folge an Prozentpunkten zulegen, nach plus sieben im Herbst 2020 nun ein Plus von drei, und landet auf Rang 13.

Zwei Minister rutschen ab

Direkt hinter Dan Kersch. Noch vor sechs Monaten behauptete der LSAP-Arbeits- und Vizepremierminister Platz sieben – nun fällt er mit einem Minus von sechs Prozentpunkten aus den Top Ten. Nur ein Regierungsmitglied muss diesmal eine schlechtere Bewertung durch die Wähler hinnehmen.

Corinne Cahen rutscht laut Politmonitor in der Wählergunst ab und verliert elf Prozentpunkte. Foto: Guy Jallay

Elf Prozentpunkte büßt Familienministerin Corinne Cahen (DP) ein, die mit ihrem Krisenmanagement in den Alten- und Pflegeheimen keine gute Figur abgab. Sie reiht sich mit einem anderen liberalen Regierungskollegen, Bildungsminister Claude Meisch, der wie im Herbst verliert und Schlusslicht aller 17 Minister ist, im hinteren Peloton des Politikerfeldes ein.

Bis auf weiteres können die Liberalen auf die immense Popularität ihres Premierministers zählen. Hinter Paulette Lenert muss Xaver Bettel, der ein Minus von drei Prozentpunkten verbucht, den Platz des Kronprinzen diesmal jedoch wieder Jean Asselborn überlassen.

Mit Finanzminister Pierre Gramegna sowie Mittelstands- und Tourismusminister Lex Delles ist die DP mit zwei weiteren Ministern in den Top Ten vertreten. Wie Schneider, mit dem er sich Platz vier teilt, kommt Gramegna auf 60 Prozent.

Großer Graben zwischen Kompetenz und Sympathie

Doch während der LSAP-Minister mit je 60 Prozent Kompetenz und Sympathie gewissermaßen den Status quo verkörpert, ist der Schatzmeister von Blau-Rot-Grün jener Politiker, bei dem der Graben zwischen Sympathie – 50 Prozent – und Kompetenz – 70 Prozent – am größten ausfällt.

Marc Hansen, als Minister unter anderem zuständig für die Beziehungen zum Parlament, verteidigt sein Mittelfeld-Ranking und landet auf Platz 16, gemeinsam unter anderem mit eben Parlamentspräsident Fernand Etgen (DP).

Von Plätzen im Mittelfeld können zumindest drei der fünf Grünen-Minister nur träumen. Zufrieden mit ihrem Abschneiden kann lediglich Justiz- und Kulturministerin Sam Tanson sein, die drei Prozentpunkte zulegt und den Sprung in die Top Ten schafft.

Aus diesen Top Ten muss sich Mobilitäts- und Armeeminister François Bausch verabschieden; er erleidet als Vize-Premier das gleiche Schicksal wie Dan Kersch.

Auf die anderen Minister von Déi Gréng stößt man schneller, wenn man die Tabelle von unten liest; Energie- und Landesplanungsminister Claude Turmes (28.) sowie Klima- und Umweltministerin Carole Dieschbourg (25.) verlieren je einen Prozentpunkt, Wohnungsbau- und Polizeiminister Henri Kox (21.) verbucht ein Minus von zwei Prozentpunkten. Für dieses Trio wie für François Bausch bleibt als Trost, dass die Verluste minimal ausfallen.

Ein Pirat in den Top Ten

Für den grünen Achtungserfolg sorgt Meris Sehovic. Der Ko-Vorsitzende von Déi Gréng, der sich zuletzt regelmäßig zu Steuerfragen zu Wort meldete, steigert sich um sieben Prozentpunkte. Damit landet er zwar auf dem vorletzten Platz; er rückt aber näher heran an Djuna Bernard, die als Ko-Vorsitzende gegenüber Sehovic über den vermeintlichen Vorteil verfügt, als Abgeordnete eine weitere Plattform zur Profilierung zu nutzen.

Sven Clement surft auf der Popularitätswelle und verbucht den höchsten Zuwachs im Politmonitor. Foto: Anouk Antony

Wie man diese politische Profilierung nahezu in Perfektion inszeniert, macht Sven Clement vor. Der Piraten-Deputierte, der in den Monaten der Corona-Krise als eloquenter Oppositionspolitiker mit inhaltlichem Biss herangewachsen ist, legt um elf Prozent zu – das beste Ergebnis aller 35 Politiker – und entert, um im Piratenjargon zu bleiben, die Top Ten.

Dort muss er sich ganz knapp Claude Wiseler geschlagen geben, der die Pandemie als gesundheitspolitischer Sprecher der Christlich-Sozialen zum politischen Comeback nutzte, das im April mit dem CSV-Parteivorsitz gekrönt wurde. Mit einem Plus von fünf Prozentpunkten bleibt Wiseler die Nummer eins unter den Oppositionspolitikern und unter allen Deputieren.

Vor allem kann er seine Parteikollegen auf sichere Distanz halten. Serge Wilmes als ewiger Hoffnungsträger seiner Partei büßt auf Platz 14 drei Prozentpunkte ein; noch heftiger trifft es Martine Hansen (15.), die als Fraktionschefin fünf Prozentpunkte verliert.

Hansen und Hansen

Sie kann sich damit trösten, zumindest das beste Ergebnis der vier Fraktionsvorsitzenden einzufahren: Georges Engel (16., LSAP), ist ihr zwar dicht auf den Fersen, Gilles Baum (28., DP) und Josée Lorsché (31., Déi Gréng) kommen unter ferner liefen. Während Paul Galles kein Kapital aus seinem Übergangsjob als Generalsekretär der CSV schlägt, landet sein Nachfolger Christophe Hansen auf Anhieb auf Platz 21, wie auch der neue Ko-Fraktionschef der Partei, Gilles Roth.

Der zweite Neuling, Myriam Cecchetti (Déi Lénk) muss sich mit Rang 35 begnügen. Ihr Vorgänger, Marc Baum, landete im Herbst 2020 auf Platz 24.

Wie die Umfrage zustande kam Die repräsentative Politmonitor-Meinungsumfrage wurde im Auftrag von „Luxemburger Wort“ und RTL von TNS durchgeführt. Zwischen dem 31. Mai 2021 und dem 9. Juni 2021 wurden 1 127 wahlberechtigte Einwohner befragt. Die Befragung erfolgte via Telefon und online via MyPanel von TNS. Die Rohdaten wurden auf folgenden Variablen gewichtet: Altersgruppe, Geschlecht, Wohnbezirk und Berufstätigkeit (Statec-Daten). Die Fehlermarge könnte zwischen 1,3 und 2,9 Prozentpunkte betragen. Die Angaben zur Methodologie wurden bei der ALIA (alia.lu) hinterlegt.

