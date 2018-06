Politmonitor: Asselborn und die anderen

Wenn es um die Popularität der luxemburgischen Politiker geht, führt kein Weg an Jean Asselborn (LSAP) vorbei. Platz eins ist der Stammplatz des Außenministers.

Jean Asselborn (LSAP) vor Mars Di Bartolomeo (LSAP) und Xavier Bettel (DP): An der Rangfolge der drei populärsten Politiker in Luxemburg hat sich nichts geändert. Auch im Dezember 2017 besetzten der Außenminister, der Parlamentspräsident und der Premierminister das Politmonitor-Podium. Für Asselborn ist es zum neunten Mal in Folge, dass er ganz oben in der Popularitätstabelle thront.

Können sich die Sozialisten über die Plätze eins und zwei freuen und mit weiteren Top-Ten-Plätzen für das Schneider-Minister-Duo aufwarten, fällt das Ergebnis für die Liberalen über Rang drei für den Premierminister und Rang vier für die Hauptstadtbürgermeisterin Lydie Polfer bescheiden bis bedenklich aus ...