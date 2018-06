In Wahlkampfzeiten kann in den politischen Parteien Panik ausbrechen, was mitunter zu Handlungen von zweifelhafter Kohärenz führt. Die LSAP ist hierfür ein gutes Beispiel.

Politische Inkohärenz

Politiker stehen unter ständiger Beobachtung. In Wahlkampfzeiten ist der Druck besonders hoch. Kommen dann noch schlechte Umfragewerte dazu, kann schon mal Panik ausbrechen. Das führt mitunter zu Handlungen von zweifelhafter politischer Kohärenz. Die LSAP ist hierfür ein gutes Beispiel.

Die Sozialisten finden im Wahlkampf zu ihren Kernthemen zurück, die sie aus Gründen der Unvereinbarkeit mit liberalen Prinzipien fünf Jahre lang hintanstellen mussten. Plötzlich versprechen sie wieder, die Gesellschaft gerechter zu machen, werben mit Maßnahmen zur Bekämpfung sozialer Ungleichheiten.

Dass Handlungsbedarf besteht, darauf haben Organisationen wie die Arbeitnehmerkammer oder die Caritas in den vergangenen Jahren mantramäßig hingewiesen. Das hat die LSAP aber nicht weiter motiviert, sich stärker für soziale Gerechtigkeit einzusetzen. Die Maßnahmen, die umgesetzt wurden und auf die sich die LSAP auch immer wieder beruft, haben nicht geholfen, die Kluft zwischen Arm und Reich zu schließen.

In der Chamber wurde über Wohnungsbau, Landesplanung, Wachstum, Rifkin oder Mobilität diskutiert. Eine Debatte über Armut und was zu tun ist, um die steigenden Ungleichheiten aus der Welt zu schaffen oder wenigstens abzubremsen, hat nicht stattgefunden. Die Armutsbekämpfung hat es auch in dieser nun zu Ende gehenden Legislaturperiode nicht zu einem Thema mit Alleinstellungsmerkmal geschafft. Wenn sich mit dem Armutsrisiko auseinandergesetzt wurde, dann lediglich am Rande und als Unterkapitel eines anderen Themas.



Die LSAP hat ihren Anspruch, für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, nicht erfüllt.

Wenige Monate vor den Wahlen haben die Sozialisten die Notwendigkeit, mehr für die armutsgefährdeten Bevölkerungsgruppen zu tun, wiederentdeckt. Generalsekretär Yves Cruchten hatte Ende Mai in einer Radiosendung die Bekämpfung der Armut sogar zur Priorität in der kommenden Legislaturperiode erklärt. Und Chamberpräsident Mars Di Bartolomeo sagte in seiner Rede zum Nationalfeiertag, dass es den Menschen, denen es nicht gut geht, wenig nützt,“ wenn man erklärt, dass es uns im Allgemeinen gut geht“. Erinnert sei auch an Wirtschaftsminister Etienne Schneider, der beim Parteikongress für eine gerechtere Verteilung des erwirtschafteten Reichtums geworben hatte.

Nach fast fünf Jahren Regierungszeit muss die LSAP feststellen, dass sie ihren Anspruch, für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, nicht erfüllt hat. Sie hätte den Mindestlohn erhöhen oder von der Steuer befreien können. Sie hätte die Steuerklasse 1a abschaffen oder anpassen können. Und sie hätte die Reichensteuer einführen können, so wie sie es eigentlich geplant hatte. Hat sie aber nicht.

Das eigentlich Schlimme aber ist, dass diese Haltung im Widerspruch zur Haltung der beiden LSAP-Minister Dan Kersch und Romain Schneider steht, die sich dem Druck von CGFP und Copas gebeugt und auf millionenschwere Deals eingelassen haben. Mit einem Federstrich werden die Anfangsgehälter beim Staat in der mittleren Laufbahn um 750 Euro erhöht. Isoliert betrachtet kann man die Angleichung als gerechtfertigt empfinden. Jedoch stehen die Verbesserungen, die die Regierung im Pflegesektor und im öffentlichen Dienst vor dem Hintergrund gesunder Staatsfinanzen gewährt, in keinem Verhältnis zu dem, was sie für eben jenen Teil der Bevölkerung leistet, der – trotz Sozialleistungen – wirklich in Not ist.