In der aktuellen Legislaturperiode kam es zu einigen personellen Wechseln in der Regierung un in der Chamber. Einige waren spektakulär, andere bahnten sich an, wiederum andere eher tragisch. Ein kurzer Überblick.

Politik 3 Min.

Politik im Wandel

Patrick BESCH In der aktuellen Legislaturperiode kam es zu einigen personellen Wechseln in der Regierung un in der Chamber. Einige waren spektakulär, andere bahnten sich an, wiederum andere eher tragisch. Ein kurzer Überblick.

Alle fünf Jahre darf der Wähler entscheiden, wer seine Interessen in der Abgeordnetenkammer vertreten darf. Natürlich sind auch Politiker Menschen. Kann oder will ein Volksvertreter seine Pflichten nicht mehr erfüllen, rückt eine neue Kraft von der Ersatzbank nach. Hierbei sieht das Gesetz vor, dass der Nachrücker aus demselben Wahlbezirk und von derselben Liste stammt.

Seit den Legislativwahlen im Oktober 2013 gab es insgesamt zwölf Wechsel in der Kammer ...