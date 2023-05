LCGB-Präsident Patrick Dury befasste sich in seiner Rede mit der Rolle des Tripartite-Modells und strukturellen Problemen, die die Politik dringend lösen sollte.

Tag der Arbeit

„Politik hat im Logement falsche Entscheidungen getroffen“

Der LCGB feiert den Tag der Arbeit seit fünf Jahren mit einem Familienfest in Remich. 1.500 Personen fasst das Zelt entlang der Route du vin, und so viele dürften am Montag auch präsent gewesen sein, darunter auch Staatsminister Xavier Bettel (DP) sowie weitere Minister und zahlreiche Abgeordnete.

Tripartite als Erfolgsmodell

Wer erwartet hatte, dass der Gewerkschaftsvorsitzende Patrick Dury in seiner 40-minütigen Rede der Regierung oder dem Patronat ordentlich den Marsch blasen würde, wurde enttäuscht. Das dürfte nicht zuletzt an der Tatsache liegen, dass die Sozialpartner - mit Ausnahme des OGBL beim ersten Abkommen - sich innerhalb von zwölf Monaten auf drei Tripartite-Abkommen einigen konnten, um die Haushalte und die Betriebe zu unterstützen und das Land vor einer tiefen Krise zu schützen. „Die Ergebnisse der Tripartite sollten all jene auf den Boden der Tatsachen zurückholen, die das Modell immer wieder infrage stellen und den Stellenwert der Gewerkschaften untergraben wollen“, so Parick Dury. Der soziale Frieden sei keine Selbstverständlichkeit, sondern beruhe „auf dem Tripartite-Modell, einem funktionierenden Sozialdialog in den Betrieben und dem Index“.

Warnung an Cargolux

Mit Blick auf den Tarifkonflikt bei der Luxemburger Frachtfluggesellschaft Cargolux, meinte Patrick Dury, dass es wichtig sei, Lösungen im Sinne der Arbeitnehmer und der Betriebe zu finden, „sonst kann es keinen sozialen Frieden geben“. Er warnte vor einem Sozialkonflikt mit allen Konsequenzen.

Von-der-Leyen-Kommission eine Pleite für Europa

In der europäischen Politik laufen die Dinge nach Ansicht des LCGB nicht so gut. Europa habe es verpasst, unabhängiger zu werden und strategisch wichtige Produkte wieder selbst zu produzieren. Europa brauche eine gemeinsame und kohärente Energiepolitik und einen Marshallplan für die Produktion von erneuerbaren Energien. „Das alles hat nicht stattgefunden“, kritisierte Dury und rechnete mit der EU-Kommission unter der Leitung der deutschen Vorsitzenden ab. „Die Von-der-Leyen-Kommission ist eine komplette Pleite für Europas Zukunft“, wetterte Dury. Sie habe eine Politik auf den Weg gebracht, „die europäische Arbeitsplätze ruiniert, die Existenzen der Arbeitnehmer aufs Spiel setzt, einen Investitionsplan für die Zukunft mit Sprücheklopferei verwechselt und den Ausbau eines Sockels mit sozialen Grundrechten durch eine Tingel-Tangel-Show der Kommission ersetzt“. Europa brauche „ein neues nachhaltiges Wirtschaftsmodell, ein starkes Sozialmodell und mehr Autonomie gegenüber Potentaten, Diktatoren und Konkurrenten“.

Falsche Entscheidungen in der Wohnungsbaupolitik

Doch auch auf nationaler Ebene gibt es dem LCGB zufolge strukturelle Probleme, die dringend gelöst werden müssten. Im Bereich Wohnungsbau forderte der LCGB-Präsident ein investitionsförderndes Klima, damit mehr Wohnungen gebaut werden. Leider gingen die Akzente des zuständigen Ministers in seinen Gesetzestexten nicht in diese Richtung. Verschlimmert werde die Situation durch steigende Zinsen. „Die Politik hat die Entwicklung in den vergangenen Jahren nicht nur verschlafen, sondern regelrecht die falschen Entscheidungen auf den Weg gebracht.“

CNS schnell und einfach digitalisieren



Eine fehlgeleitete Politik macht der LCGB auch im Gesundheitssektor aus. Eine unzureichende Versorgung mit Medikamenten sowie lange Wartezeiten in den Notaufnahmen und für IRM-Untersuchungen seien inakzeptabel. Dury forderte die Schaffung von dezentralen Versorgungsstrukturen im ganzen Land, um die Krankenhäuser zu entlasten und die Menschen schneller und effizienter zu behandeln.

Mit der Gesundheitskasse (CNS) rechnete Dury schonungslos ab. Sie habe sich zu einem Staat im Staat entwickelt, sei unfähig, die Digitalisierung anzugehen und halte sich obendrein nicht an Gerichtsurteile. Dury forderte eine komplette Neustrukturierung der CNS inklusive einer Strategie zur schnellen und einfachen Digitalisierung der Gesundheitskasse.

Diskussion über neue Arbeitszeitmodelle

Die LSAP macht bekanntlich Wahlkampf mit einer allgemeinen Reduzierung der Arbeitszeit. Der LCGB-Vorsitzende sprach am Montag nicht von einer allgemeinen Arbeitszeitverkürzung, sondern forderte eine Diskussion über neue Arbeitszeitmodelle, die den Arbeitnehmern und deren Familien entgegenkommen. Die Heimarbeit sei ein erster Schritt in diese Richtung und trage ganz stark die Handschrift des LCGB, so Dury.

Wahlrecht für alle

Weitere Forderungen des LCGB-Präsidenten waren das Wahlrecht für alle in Luxemburg ansässigen erwachsenen Bürger, ein besserer Zugang zur digitalen Welt für alle Arbeitnehmer, eine bessere Bildung und ein besseres Zusammenspiel zwischen Luxemburgern und Ausländern, „um die soziale Kohäsion und den sozialen Frieden im Land zu festigen“.

Die Stimmen der Gewerkschaftsseketäre Tiago Afonso, Gewerkschaftsseketär für den Bereich Handel und Gastronomiegewerbe, ist der Erhalt der Kaufkraft durch den Index und das Aushandeln von Kollektivverträgen besonders wichtig. „Über die Kollektivverträge haben die Arbeitnehmer mehr Mittel zum Wohnen und Leben, besonders in Zeiten steigender Zinsen.“ Das Index-System müsse in seiner jetzigen Form unbedingt erhalten bleiben. Laut Maria-Helena Macedo, ehemalige Luxair-Sicherheitsbeauftragte, ist der „Plan de maintien dans l'emploi“ „ein wichtiges Instrument, das genutzt werden muss, um Sozialpläne zu vermeiden“. Sie ist beim LCGB Gewerkschaftssekretärin für den Banken- und Versicherungssektor und meint, dass die Banken angesichts steigender Zinsen gefordert seien, Lösungen für ihre Kunden zu finden, die stark unter der Zinserhöhung leiden: „Damit sie ihren Kredit zurückzahlen und von ihrem Einkommen weiter gut leben können.“ Céline Conter, Gewerkschaftssekretärin für den Gesundheitsbereich (FHL- und SAS-Kollektivverträge) fordert, dass aus den beiden Kollektivverträgen FHL (Krankenhaussektor) und SAS (Hilfs- und Pflegesektor), die Ende dieses Jahres auslaufen, ein einheitlicher Kollektivvertrag entsteht. „Der politische Wille ist da und die Politik muss die dafür notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung stellen.“ Unter den von LCGB-Präsident Patrick Dury in seiner Rede dargelegten Problemen im Gesundheitssektor (Medikamentenmangel, lange Wartezeiten für wichtige Untersuchungen usw.) litten nicht nur die Patienten, sondern auch das Gesundheitspersonal. Grund sei die nicht funktionierende Arbeitsorganisation. „Für ihre eigentliche Arbeit haben die Menschen kaum Zeit. Das belastet und frustriert sie am meisten und führt letzten Endes zu Ausfällen und Personalmangel“, so Céline Conter.





