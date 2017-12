(tom) - Während Luxemburg damit beschäftigt ist, die Zahlen des nationalen "Politmonitor" zu interpretieren, hat Etienne Schneider es in ein internationales Ranking geschafft: Das online-Magazin "Politico" führt den Luxemburger Wirtschaftsminister auf Rang zwölf (von 28) seiner "Class of 2018". Hier fasst "Politico" wichtige Persönlichkeiten aus der Europapolitik zusammen - O-Ton: "The 28 people who are shaping, shaking and stirring Europe."

Verdient hat sich Schneider seine Platzierung in dieser illustren Runde (auf Platz 1: Christian Lindner von der deutschen FDP) offensichtlich durch sein Engagement im Weltraumbergbau: "The Space Miner" nennt ihn "Politico".