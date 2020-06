Wegen der Corona-Pandemie schnellen die Arbeitslosenzahlen auch in Luxemburg nach oben. Doch im Mai hat sich die Lage etwas gebessert.

Plus 34 Prozent: Mehr Arbeitslose im Jahresvergleich

(jt) - Wegen der Corona-Krise bleibt die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Luxemburg weiterhin angespannt. Die Adem registrierte 20.209 Arbeitslose zum Stichtag 31. Mai. Das waren 5.085 mehr als im Mai 2019 (plus 33,6 Prozent). Die Arbeitslosenquote liegt weiterhin bei 7 Prozent.

Im April 2020 waren noch 20.253 Menschen arbeitslos gemeldet, also etwas mehr als im darauffolgenden Monat. Insofern hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt leicht gebessert. Das zeigt sich auch bei den freien Stellen: Zwischen April und Mai wurden 414 neue Jobs bei der Adem gemeldet.

Prekäre Situation für junge Arbeitssuchende

Die Zunahme der Arbeitslosenzahl im Jahresvergleich ist laut Adem weniger auf mehr Neuregistrierungen zurückzuführen, sondern darauf, dass Arbeitslose derzeit nur schwierig neue Stellen finden. Zudem sei die Zahl der Arbeitssuchenden aufgrund der Covid-19-Krise und eingeschränkter Öffnungszeiten in den Büros nicht ganz präzise, so die Behörde in einem Kommuniqué. Besonders bei der Schließung von Akten käme es derzeit zu Verzögerungen.

Wie aus den Zahlen für Mai hervorgeht, sind es vor allem junge Menschen, die mit den wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Krise zu kämpfen haben. Die Zahl der Arbeitssuchenden unter 30 Jahren ist innerhalb eines Jahres um fast 53 Prozent gestiegen.

