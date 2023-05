Die beiden Autoren sind sich sicher: Niemand baut einen starken Sozialstaat auf einem wirtschaftlichen Friedhof auf.

Planungssicherheit für eine innovative Wirtschaft

Von André Bauler und Loris Meyer *

Die Pandemie und der Krieg in der Ukraine waren und sind mit neuen wirtschaftlichen Herausforderungen verbunden. Unterbrechung von Lieferketten, Ressourcenknappheit, das steigende Selbstbewusstsein autokratischer Regime, ein neuer Protektionismus der USA und so manche Unsicherheiten auf geopolitischer Ebene, all dies sorgt für ein raues Fahrwasser, das uns die Verwundbarkeit der westeuropäischen Wirtschaft veranschaulicht.

Zu dieser Realität gehört auch, dass die europäische Industrie hinter der von China und jener der USA zurückbleibt, weil sie einfach zu abhängig von fremden Ressourcen ist und dazu noch unter bürokratischen Hemmnissen leidet. Die Industrie, einst klassischer Wohlstandsgarant, wurde in den letzten Jahrzehnten in so großem Maß in Drittländer verlagert, dass unsere Abhängigkeit gegenüber diesen gewachsen ist.

Seit der Pandemie werden Politiker nicht müde zu wiederholen, dass die EU resilienter und unabhängiger werden muss. Es sei an der Zeit, strategische Produktionen zurück in die Union zu holen, wie es andere Regionen der Welt vormachen. Zum Beispiel die USA, die mit ihrem „Inflation Reduction Act“ Investitionen auf dem Territorium der Vereinigten Staaten mit hohen Subventionen unterstützen. Auf diesem Gebiet wird die EU besonders herausgefordert, da sie den Amerikanern in Sachen Industrieentwicklung hinterherhinkt.



Die Wirtschaft muss den Menschen dienen

Die geopolitischen und technologischen Umwälzungen stellen unseren Wohlstand und die Finanzierung unseres Sozialstaates infrage. Daher ist es wichtiger denn je, dass die EU und Luxemburg ein Gebiet der Innovation und einer nachhaltigen Entwicklung bleiben.



Ein starker Sozialstaat basiert immer auf einer dynamischen und innovativen Wirtschaft.

Ein starker Sozialstaat basiert immer auf einer dynamischen und innovativen Wirtschaft, resultierend aus dem Fleiß und der Kreativität der aktiven Bevölkerung. Auch darf die Wirtschaft sich nicht um sich selbst drehen. Sie muss prinzipiell im Dienst des Menschen stehen, also eine dienende Funktion haben. Davon sind wir jedoch noch weit entfernt, zumal wenn wir sehen, wie in vielen Ländern Arbeitnehmer wirtschaftlich ausgebeutet und die Natur zerstört wird. Deshalb streben wir in der EU und in Luxemburg nach mehr Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit. In den letzten Jahren wurden denn auch zahlreiche Anstrengungen unternommen, um die Wirtschaft in Sachen Umweltschutz, Digitalisierung, Forschung und Entwicklung besser aufzustellen.



Es bleibt aber noch viel zu tun. Unternehmen sollten bei der Besteuerung entlastet werden, wenn sie gezielt in Bereiche wie Energiewende oder digitale Wende investieren. Statistiker von Eurostat geben an, dass unser Land in Europa den vierten Platz beim Anteil der IT-Experten an der Erwerbsbevölkerung einnimmt. Im „Global Talent Competitiveness“- Index liegen wir bei den digitalen Kompetenzen auf Platz acht.

Dabei sollten wir nicht übersehen, dass die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes immer zwei Facetten hat. Es gibt die „harte“, rein fiskalische Wettbewerbsfähigkeit und die „weiche“ Konkurrenzfähigkeit, wie etwa die Transportinfrastruktur, das Gesundheitssystem, die Sprachkenntnisse der Bürger, das kulturelle, sportliche und das schulische Angebot in all seinen Variationen.



Attraktiv sein und bleiben

Unsere Attraktivität hängt auch von der Verfügbarkeit personeller Ressourcen ab. Tatsächlich wird es immer schwieriger, neue Mitarbeiter zu finden und in den Unternehmen zu halten. Wollen wir aber attraktiv und damit wettbewerbsfähig bleiben, sind wir auf diverse Fachkräfte angewiesen. Wir schaffen es bisher nicht, alle aus eigener Kraft auszubilden. Ohne unsere Fähigkeit, spezialisierte Talente nach Luxemburg zu ziehen, würden wir in vielen Branchen schlicht im Regen stehen. Auch in Zukunft müssen wir uns deshalb Mittel geben, um dazu in der Lage zu sein. Wohl wissend, dass andere Länder innerhalb der EU mit ähnlichen Problemen konfrontiert sind und ebenfalls versuchen, attraktiver zu werden.

Es sei übrigens daran erinnert, dass der Finanzplatz rund 25 Prozent unseres BIP erwirtschaftet. Die Innovationen und der Einsatz neuer Technologien in der Finanzindustrie führten diese sicher durch die Pandemie. Heute ist unser Finanzplatz breiter aufgestellt als vor 2008. Er bildet ein „Ökosystem“ aus vielen verschiedenen Akteuren und Dienstleistungen. Schon allein aus diesem Grund müssen wir weiter in der Lage sein, unterschiedliche Talente anzuziehen.



Davon auszugehen, alles bliebe beim Alten und sei auf ewig gesichert, wäre blauäugig. Deshalb muss unser Standort attraktiv bleiben, insbesondere auf steuerlicher Ebene. Ideologische Diskussionen sind dabei fehl am Platz – auch in Sachen Arbeitszeit. In puncto Flexibilität der Arbeit liegt die Lösung für die DP daher nicht in einer pauschalen Arbeitszeitverkürzung, mit undifferenzierten Einschnitten, die zwangsläufig zu Lasten unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gehen würde. Dies zeigt auch eine aktuelle LISER-Studie.



Ideologische Diskussionen sind dabei fehl am Platz – auch in Sachen Arbeitszeit.

Wir brauchen ein intelligentes Gesamtkonzept, von dem sowohl Arbeitnehmer als auch Unternehmer profitieren. Antworten auf diese Thematik liegen unter anderem in der Etablierung von Jahresarbeitszeit und in den Zeitsparkonten.

Gewinne werden vielfach reinvestiert

Über diese Diskussion hinaus ist es unerlässlich, dass Unternehmen Gewinne erwirtschaften. Bestimmte Milieus pflegen aber das ideologische Klischee, dass „Gewinn“ generell etwas Negatives ist. In fast allen mittelständischen Unternehmen werden Profite größtenteils für Investitionen in Innovation und Digitalisierung genutzt. Denn ohne sie verlören Betriebe ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Profite zeugen eben von der gesunden Entwicklung einer Firma, da sie generell für den Erhalt und die Sicherung von Arbeitsplätzen sowie für die Modernisierung der Betriebe genutzt werden.



Unternehmen, die am Standort Luxemburg investieren wollen, dürfen daher keine gefühlte Ewigkeit in ministeriellen „Wartezimmern“ sitzen. Deshalb muss die Politik potenziellen Investoren von Anfang an reinen Wein einschenken. Unternehmen brauchen Planungssicherheit! Sie wollen wissen, ob sie in einem Land willkommen sind oder nicht. Sollten sie nicht erwünscht sein, muss die Politik es ihnen sofort deutlich sagen.



Planungssicherheit als Trumpf

Denn das Zeitfenster, in dem weltweit agierende Unternehmungen Investitionsentscheidungen treffen, ist oft wesentlich kleiner als die Verfahrensdauer hierzulande. Dies ist in der Tat das Kernproblem.

Attraktivität, Diversifikation, Innovation, Digitalisierung und Planungssicherheit bilden somit das magische Pentagon unseres wirtschaftlichen Erfolgs.



Luxemburg braucht auch zukünftig eine innovative Wirtschaft zum Wohle seines Sozialsystems. Denn niemand baut einen starken Sozialstaat auf einem wirtschaftlichen Friedhof auf! Gerade deshalb gehört die Planungssicherheit zu den Trümpfen einer modernen und dynamischen Volkswirtschaft.



* André Bauler ist Volkswirtschaftler und DP-Abgeordneter; Loris Meyer ist beigeordneter Fraktionssekretär der DP und ebenfalls diplomierter Volkswirt.

