Selbstbestimmung der Frauen

Planning Familial fordert ein modernes Abtreibungsrecht

Annette WELSCH Schwangerschaftsabbrüche sollen in der Verfassung verankert werden, gratis und anonym sein.

Bald 60 Jahre lang setzt sich das Planning Familial für eine selbstbestimmte Sexualität ein, verteidigt die sexuelle, reproduktive und affektive Gesundheit als ein Grund- und Menschenrecht und garantiert jedem einen Zugang zu Informationen sowie Gesundheitsdienstleistungen zu Sexualität und Fortpflanzung, die die physische und mentale Gesundheit umfassen.

Am Dienstag stellten die Präsidentin und der Vize-Präsident des Planning-Verwaltungsrats, Ainhoa Achutegui und Yves Bruch die Forderungen für die Wahlen vor. In erster Linie eine Reform des Abtreibungsrechts – dazu führe man Gespräche mit dem Gesundheitsministerium. Das „Wort“ hatte dies am 5. April berichtet.

„Seit 15 Jahren fordern wir, Studien zu den Abtreibungen, die im Land durchgeführt werden. Wir vom Planning sind die Einzigen, die Daten haben“, sagte Achutegui. „Wie viele sind es pro Jahr, wie sieht es mit der Verhütung aus, wie mit sexueller Gewalt?“ Das Recht auf Abtreibung gehöre derweil in die Verfassung eingeschrieben.

„Das ist eine Sache von Prinzipien und es ist schwieriger, eine Verfassung zu ändern als ein Gesetz“, erklärte Achutegui und verwies auf das Urteil in den USA und Tendenzen in europäischen Ländern wie Polen.

Für Yves Bruch müsse die Abtreibung komplett gratis sein, auch Frauen, die nicht krankenversichert sind, zustehen und anonym sein. „Das ist im Moment im Spital nicht der Fall. Die Frauen müssen die Garantie haben, dass keine Daten in irgendeiner Form von der Sozialversicherung verschickt werden. Besonders wichtig ist es bei Minderjährigen - es geht die Familie nichts an.“

Das Planning fordert auch, dass die Frist von zwölf auf 14 Wochen erhöht wird, wie in Frankreich und demnächst in Belgien. Die Bedenken, die die Gynäkologengesellschaft SLGO zu höheren Risiken geäußert hat, lässt man nicht gelten. „Studien zeigen, dass die Risiken bei einer Abtreibung bis zur 22. Woche im Bereich von 0,1 bis 0,2 Prozent liegen.“ Ärzte müssten allerdings dafür weitergebildet werden, denn die Methode sei eine andere. „Wir haben weder ethische noch medizinische Bedenken.“

Für Yves Bruch müsse auch noch die Regelung geändert werden, dass der erste Ultraschall vor der Abtreibung von einem Facharzt für Gynäkologie und Entbindungen durchgeführt werden muss. „Das ist problematisch, denn diese Fachärzte zu finden, wird immer schwieriger.“ In Frankreich dürften auch andere Ärzte mit spezieller Ausbildung und Hebammen diese Ultraschalle durchführen.

Genauso gehöre die Regelung abgeschafft, dass die Abtreibungspille Myfégine vor einem Arzt eingenommen werden muss. „Das ist medizinisch nicht notwendig und paternalistisch. In Frankreich wurde es während der Pandemie abgeschafft und nicht mehr eingeführt. Die Person soll es machen, so wie es für sie opportun ist, schließlich werden keine Blutungen ausgelöst.“

Weitere Forderungen sind die Abschaffung der Reflexionsfrist von mindestens drei Tagen. „Die Frauen brauchen das nicht, es ist paternalistisch und infantilisiert die Frau. Es wird ohnehin immer nach den individuellen Bedürfnissen der Frauen geschaut - keine wird zu einer Abtreibung gezwungen.“

Weitere Forderungen sind, dass der Artikel 1 mit seiner Lebensgarantie herausgenommen wird, der überlebt und auch kontradiktorisch sei. Gesetzlich sollte die Behinderung einer Abtreibung, ob moralisch, durch psychischen Druck oder durch die Störung des freien Zugangs als Vergehen verankert werden.

