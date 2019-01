Pläne und Vorsätze

Die grüne Ministerin Sam Tanson hat von Xavier Bettel das Kulturministerium übernommen, ein Ressort, das sie sich offenbar gewünscht hat. Zu ihren größten Aufgaben zählt die Umsetzung des Kulturentwicklungsplans.

So viele Textseiten waren der Kultur noch nie im Regierungsabkommen gewidmet. Das Programm, zu dem sich die drei Parteien verpflichtet haben, erstreckt sich über zehn Seiten. Die Regierung verspricht darin eine inklusive, partizipative und offene Kultur, die auch den Dialog sucht und einen größeren Stellenwert in der Bildungspolitik bekommen soll. All das ist nun Aufgabe von Sam Tanson, die – nach eigenen Angaben – den Posten der Kulturministerin auch wirklich haben wollte.



Kernstück ihrer „To-do“-Liste ist die Umsetzung des Kulturentwicklungsplans, kurz KEP, der unter vorigen Regierung bereits erstellt worden ist ...