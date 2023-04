Die Qualität des sprachlichen Inputs sei für immer mehr Kinder in Luxemburg schlichtweg unzureichend, stellen die Autorinnen fest.

Plädoyer für eine bilinguale Schulform Deutsch/Französisch

Von Lynn Mais, Lynn Pirsch und Pierrette Maas *

In letzter Zeit wird wieder vermehrt diskutiert, ob Kinder in den ersten Lebensmonaten in eine Kinderkrippe gehören oder ob eine Erziehung daheim vorteilhafter für ihre Entwicklung wäre. In diesem Beitrag soll vor allem der Aspekt der kindlichen Sprachentwicklung thematisiert werden. Seit den 1970er Jahren gibt es Längsschnittstudien zur sprachlichen Entwicklung von Krippenkindern. Dabei werden oftmals positive Aspekte - besonders für Kinder mit Migrationshintergrund oder für Kinder aus sozial benachteiligten Familien festgestellt. Die Krippenkinder erzielen bessere Ergebnisse in kognitiven Tests und haben höhere Schulabschlüsse als die Kontrollgruppen. Analysiert man diese Studien jedoch genauer, sieht man schnell, dass in diesen Studien nicht der Krippenbesuch ausschlaggebender Faktor war, sondern die Qualität des sprachlichen Inputs.



Kinder lernen mühelos die komplexen Strukturen ihrer Sprache(n) – eine wunderbare Eigenschaft des kindlichen Gehirns –, aber nur mit ausreichendem Input. Und die Qualität des sprachlichen Inputs ist für immer mehr Kinder in Luxemburg schlichtweg unzureichend.

In den Diagnostik-Klassen des Centre de Logopédie sehen wir immer häufiger Kinder, bei denen der Spracherwerbsprozess nicht zu einer korrekten Erst- oder Zweitsprache führt. Und das sind nicht nur Kinder mit einer Spracherwerbsstörung. Es sind vielmehr die mehrsprachigen Kinder, deren sprachliches Können nach drei Jahren Krippenbesuch und zwei Jahren Kindergarten Anlass zur Sorge gibt.

In Luxemburg gibt es viele private Krippen, in denen Französisch die dominante Sprache ist. Den Eltern wird das Konzept als „crèche multilingue“ verkauft und sie hoffen, dass ihr Kind dadurch von klein auf mehrere Sprachen sprechen lernt – auch Luxemburgisch ist dabei. Die Vorgabe des Ministeriums, auch das Luxemburgische mit einzubeziehen, reicht aber in der Praxis oft nicht aus. Nach drei Jahren Krippenbesuch ist die dominante Sprache vieler mehrsprachiger Kinder Französisch und nicht Luxemburgisch.

Verstehen und sich ausdrücken

In den Diagnostik-Klassen des Centre de Logopédie sehen wir auch immer häufiger Kinder, die nicht die Sprache(n) ihrer Eltern als dominante Sprache entwickeln, sondern die Krippensprache, oft ist es Französisch. Kinder, die den ganzen Tag in der Krippe verbringen, verstehen zwar die Sprache ihrer Eltern, aber sie können sich nicht gut in dieser Sprache ausdrücken. Die Eltern versuchen es noch eine Zeit lang mit ihrer Erstsprache, geben aber schließlich auf und sprechen dann ebenfalls Französisch mit ihrem Kind – sogar, wenn sie diese Sprache nicht einwandfrei beherrschen. Oder – und auch das sehen wir häufig –, sie sprechen in ihrer Sprache mit dem Kind und das Kind antwortet auf Französisch.

Wenn die Kinder dann in das Précoce kommen, haben sie drei Jahre Zeit, Luxemburgisch zu erlernen. Oder zwei, wenn sie aus organisatorischen Gründen kein Précoce besuchen – auch das ist nicht selten. Nach dem ersten Zyklus sollten sie dann fit sein für eine Alphabetisierung auf Deutsch. Aber drei Jahre Luxemburgisch im Kindergarten – dieses Immersionskonzept klappt immer weniger gut. Das sprachliche Vorbild der Lehrerinnen und Erzieherinnen reicht nicht aus. Es fehlt an Mitschülern, die ein korrektes Luxemburgisch sprechen. Die Kinder sprechen unter sich Französisch, Portugiesisch und fehlerhaftes Luxemburgisch. Bei einigen mehrsprachigen Kindern klappt es trotzdem gut. Ihr Umfeld und ihre individuellen Voraussetzungen ermöglichen es ihnen, mit sechs Jahren mehrere Sprachen fast fehlerfrei zu sprechen. Aber bei (zu) vielen klappt es nicht gut.

Zu viele mehrsprachigen Kinder können sich nach Abschluss des Kindergartens nicht gut genug auf Luxemburgisch ausdrücken.

Dabei bereiten die lexikalischen Sprachmischungen die geringsten Probleme „Hues du eng mouche gesinn“ ist für mehrsprachige Kinder eine gute kommunikative Strategie. Sechsjährige können einen Tisch in vier Sprachen benennen. Die morphosyntaktischen Mischungen wie „Muer ech ginn bei de Schoul“ sind auffälliger. Zu viele mehrsprachigen Kinder können sich nach Abschluss des Kindergartens nicht gut genug auf Luxemburgisch ausdrücken. Und trotzdem werden sie auf Deutsch alphabetisiert. Und sollen im dritten Schuljahr (Zyklus 3.1.) zum Beispiel schreiben können: „Der kleine Fuchs schläft hinter der grünen Himbeerhecke.“

Die Schwierigkeiten, die bei solch einem Satz auftauchen können, sind vielfältig: Ist es der, die oder das Fuchs? Warum kleine und nicht kleiner? Er schlaft/ schléift/schloft? Hinter der Hecke – es ist doch die Hecke, oder nicht? Und was ist eine Himbeere - vielleicht eine „strawberry“? Warum grünen und nicht grün? So ein Satz ist für SchülerInnen mit Luxemburgischer Erstsprache viel einfacher: In Analogie zu: „De klenge Fuuss schléift hannert der grénger Hambierheck“; schreiben sie vielleicht „Der kleine Fuchs schläft hinter der grüner Himbeerhecke.“ Ein Fehler. SchülerInnen mit nicht-luxemburgischer Erstsprache schreiben: „ Die kleine Fuchs schlaft hinten das grüne Himbeerhecke.“ Fünf Fehler.

Die mehrsprachigen SchülerInnen können dafür oft besser Französisch. Aber das ist nur der Fall, wenn die französische Sprache weiterhin zu Hause gesprochen wurde. Sonst ist die Erinnerung an die frühen Jahre in der Krippe nicht ausreichend.

Wir sehen in unseren Diagnostik-Klassen auch immer häufiger Acht- oder Neunjährige, deren beste Sprache Englisch ist – obwohl es keine ihrer Erstsprachen und keine ihrer Unterrichtssprachen ist. Englisch ist einfach die Sprache, mit der sie sich am meisten beschäftigen.

Wir brauchen deshalb einen raschen Ausbau der französischen Alphabetisierungsklassen – landesweit – gefolgt von einem durchgehend bilingualen Bildungsweg, das heißt mit einer „filière germanophone“ und einer „filière francophone“. Auch wenn damit nicht alle Schwierigkeiten, mit denen das luxemburgische Schulsystem zu kämpfen hat, beseitigt sind. Auch wenn neben der französischen Sprache noch viele andere Sprachen gesprochen werden: Französisch ist, neben Deutsch und Luxemburgisch, eine unserer offiziellen Landessprachen.

Die Eltern wählen für ihr Kind eine Beschulung mit Deutsch oder mit Französisch als Alphabetisierungssprache. Die SchülerInnen in der französischen Alphabetisierungsgruppe lernen ab dem Zyklus 2.2 Deutsch als Zweitsprache. Und die SchülerInnen in der deutschen Alphabetisierungsgruppe lernen, wie bisher, ab dem Zyklus 2.2 Französisch als erste Fremdsprache.

Für die Erstklässler ist das die Möglichkeit, das Lesen- und Schreibenlernen in ihrer besseren beziehungsweise besten Sprache zu beginnen. Die Anlautanalyse klappt mit Bildmaterial viel leichter, wenn ich den Buchstaben I zum Igel und nicht zum „hérisson“ ziehen muss.

Und noch ein entscheidender Vorteil: Die SchülerInnen erwerben in ihrer dominanten Schulsprache ein umfangreiches Lexikon. Dadurch können sie sich später in den Fächern Physik, Geschichte oder Biologie leichter Wissen aneignen. Viele SchülerInnen haben ein „„Schweizer -Käse-Lexikon“ aufgebaut. Sie kennen den französischen Begriff für Marienkäfer und den englischen für Rotkehlchen. Der Naturkundeunterricht ist dann zuerst ein Sprachenunterricht. Neue Begriffe können in diesem löchrigen Lexikon nicht so gut verankert werden und wertvolle Zeit, zum Beispiel für erforschendes Lernen, geht verloren.

Ein dreifaches Fazit

Auch das Manipulieren von Zahlen im Mathematikunterricht klappt in der dominanten Schulsprache besser. Die Zehntelsekunde zum Nachdenken, ob 34 nicht doch Dreiundvierzig ist, fällt weg.

Fazit: Kinder erwerben ihre Erstsprachen fast mühelos - aber der Input muss qualitativ und quantitativ ausreichen. Kinder eignen sich Wissen am besten in einer Sprache an, die sie gut beherrschen – in Wortschatz und Grammatik. Wir müssen Ihnen die Möglichkeit geben, eine solche auf- und auszubauen. Eltern sollen sich für eine Beschulung auf Französisch mit Deutsch als erster Fremdsprache oder für eine Beschulung auf Deutsch mit Französisch als erster Fremdsprache entscheiden können.

Mit so einem durchgängig bilingualen Schulsystem würden wir mehr SchülerInnen in Luxemburg zu einer erfolgreichen Schullaufbahn verhelfen und dazu beitragen, dass sie zu kompetenten Sprechern und differenzierten Denkern werden.

* Die Autorinnen sind Lehrerinnen am Centre de Logopédie.

