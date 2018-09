Die Piratenpartei strebt eine stärkere Autonomie der Ärzte sowie eine individuellere Behandlung der Patienten an.

Piraten wollen Neuausrichtung der Gesundheitspolitik

Glenn SCHWALLER

"Die aktuelle Gesundheitspolitik bekämpft nur die Symptome, packt die Probleme aber nicht an der Wurzel", betonte Jean Colombera, der bei den Chamberwahlen für die Piratenpartei antritt. Zusammen mit Marc Goergen, dem Generalsekretär der Piraten, stellte er am Mittwoch die Grundzüge des Wahlprogramms der Partei zum Thema Gesundheit vor. Der ehemalige Abgeordnete beklagte dabei eine ganze Reihe an Problemen, die es zu lösen gäbe.



Individuelle Behandlung



Ein zentrales Anliegen besteht darin, die Behandlung individueller zu gestalten. So sollen Ärzte in Zukunft auf Zeit bezahlt werden, um zu vermeiden, dass Patienten im Schnelldurchlauf durch die Praxis gewunken werden."Ein Arzt sollte für jede Minute bezahlt werden, die er arbeitet", forderte Colombera. So sei eine bessere und zeitintensivere Behandlung möglich.



Auch möchte der ehemalige ADR-Politiker Colombera eine größere Unabhängigkeit der Mediziner, vor allem wenn es um das Anwenden alternativer Behandlungsverfahren geht. Die Freiheit der Ärzte dürfe nicht durch andere Institutionen wie die Gesundheitskasse eingeschränkt werden. Das dieses Jahr eingeführte Gesetz, das die Nutzung von Cannabis für medizinische Zwecke legalisiert, geht der Partei dabei nicht weit genug.



Menschen besser informieren

Um den Patientenandrang in den Arztpraxen und Krankenhäusern in Zukunft zu reduzieren, fordert Colombera eine bessere Wissensvermittlung. Die Menschen müssten ihren Körper besser kennen, um einschätzen zu können, ob ein Besuch in einer medizinischen Einrichtung notwendig sei. Dazu sollten die nötigen Kenntnisse bereits in der Schule vermittelt werden.

Des Weiteren strebt die Partei ein reformiertes Krankenkassensystem an. Die Piraten fordern mehr Anbieter, um somit die Monopolstellung der aktuellen Gesundheitskasse aufzulösen. Auch sollen Menschen einen Teil ihrer jährlichen Beiträge zurückerstattet bekommen, wenn sie diese nicht in vollem Maße beanspruchen. Dass dies vor allem finanziell schwächere Menschen dazu verleiten könnte, den Arztbesuch zu unterlassen, um Geld zu sparen, musste Colombera dann doch zugeben.