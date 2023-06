Mit einem „Megascore“ hatten die Piraten landesweit gerechnet. Und in macnhen Gemeinden können sie sich tatsächlich freuen.

Gemeindewahlen 2023

Piraten schlagen in Petingen zu

Simone MOLITOR Mit einem „Megascore“ hatten die Piraten landesweit gerechnet. Und in macnhen Gemeinden können sie sich tatsächlich freuen.

218 Piraten traten in 27 Gemeinden an, in 13 Proporzgemeinden mit kompletten Listen. Marc Goergen, Gemeinderat, Abgeordneter und Koordinator der Piratepartei, hatte beim Landeskongress Anfang Mai voller Überzeugung gesagt, mit einem „Megascore“ in allen 27 Gemeinden zu rechnen.

Den größten Erfolgen landen die Piraten dann auch mit ihm in Petingen, wo die Piratepartei die Zahl ihrer Sitze auf vier verdoppeln kann (18,74 Prozent). Marc Goergen bringt es auf 2.435 Stimmen.

Auch in Esch, Differdingen, Sassenheim, Kayl, Monnerich, Remich, Hesperingen und Käerjeng können sie sich einen Sitz sichern. In Luxemburg-Stadt 1 erhält den letzten Resultaten vor Redaktionsschluss zufolge Pascal Clement ein Mandat.

