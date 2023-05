Die Piratepartei schickt 218 Kandidaten in 27 Gemeinden in den Kommunalwahlkampf. Am Erfolg zweifelt beim Landeskongress am Freitag niemand.

Landeskongress der Piratepartei

Piraten rechnen mit „Megascore“ bei Gemeindewahlen

Simone MOLITOR Die Piratepartei schickt 218 Kandidaten in 27 Gemeinden in den Kommunalwahlkampf. Am Erfolg zweifelt beim Landeskongress am Freitag niemand.

Es knackt und quietscht im Petinger Kulturzentrum, als Pirat Marc Goergen beim Landeskongress ans Mikrofon tritt. Vorhin beim Test hat das besser funktioniert, versichert er. Das Problem ist schnell im Griff. Der Abgeordnete, Kommunalpolitiker und Koordinator der Piratepartei blickt an diesem Freitagabend in einen prall gefüllten Saal und freut sich: „Es ist voller, als wir erwartet hatten. Wir hatten darauf gehofft, aber nicht damit gerechnet.“

Komplette Listen in 13 Proporzgemeinden

Voller sind auch die Listen, mit denen die Piraten am 11. Juni in die Kommunalwahlen ziehen. „218 Piraten werden in 27 Gemeinden antreten“, verkündet er stolz. Ursprünglich hatte man auf zwölf oder 13 gehofft. Nun tritt die Piratepartei sogar in 13 Proporzgemeinden mit kompletten Listen an. Ziel sei es, überall mindestens einen Piraten in den Gemeinderat zu bekommen. In Vichten ist das bereits geglückt. Dort finden keine Wahlen statt. Und Goergen zeigt sich überzeugt, dass man in allen 27 Gemeinden einen „Megascore“ machen werde.

Wir werden den Bürgern endlich wieder eine Stimme in ihrer Gemeinde geben. Marc Goergen, Koordinator und Kandidat in Petingen

„Jeder ist gleich und niemand steht über dem anderen“, ruft er das Leitmotiv seiner Partei in Erinnerung. Alle Mitglieder hätten die Möglichkeit gehabt, aktiv am Rahmenprogramm mitzuschreiben und „konkrete Lösungen für heute und morgen“ vorzuschlagen. Bei der Abstimmung herrscht Einstimmigkeit. „Auch nach dem 11. Juni werden wir alle Bürger miteinbinden und ihnen endlich wieder eine Stimme in ihrer Gemeinde geben“, verspricht Goergen, der wieder in Petingen ins Rennen geht.

Bürgerbeteiligung stärken

In die gleiche Kerbe haut auch Tommy Klein, ehemaliger Ilres-Direktor, heute „stolzer Pirat“ und politischer Berater der Partei. In seiner früheren Funktion hätte er sich nur neutral auf Kongressen äußern dürfen. Zehn Jahre lang habe er nichts anderes getan, als den Bürgern zuzuhören, um anschließend mit Verwaltungen und Ministerien darüber zu sprechen. „Zehn Jahre habe ich erlebt, dass nichts umgesetzt wird und alles in der Schublade verschwindet. Bürgerbeteiligung ist wichtig. Das sagt jede Partei, aber keine weiß, was es bedeutet. Leute informieren, ist keine Bürgerbeteiligung“, verdeutlicht er.

Zehn Jahre habe ich erlebt, dass nichts umgesetzt wird und alles in der Schublade verschwindet. Tommy Klein, politischer Berater der Piraten

Durch Bürgerbeteiligung steige das Vertrauen in die Politik und der gesellschaftliche Zusammenhalt wachse. Wer mitreden dürfe, akzeptiere Maßnahmen eher. Durch Zuhören würden die Politiker ein besseres Verständnis für die Sorgen der Bevölkerung bekommen und könnten bessere Entscheidungen treffen. „Im Moment gibt es einen immensen Graben“, stellt Klein fest. In einer modernen Demokratie sei Bürgerbeteiligung jedoch eine Notwendigkeit: um jenen eine Stimme zu geben, die bisher keine hatten, und alle mitgestalten zu lassen. Deshalb will sich die Piratepartei auch für einen kommunalen Bürgerrat starkmachen.

Europawahlen fest im Blick

Während sich der Duft von Bratwurst langsam seinen Weg in den Saal und die Piraten-Nasen bahnt – alles ist bereit für den anschließenden geselligen After-Kongress -, tritt natürlich auch der nationale Spitzenkandidat Sven Clement noch ans Rednerpult. „Ich vertraue auf unseren Erfolg“, wiederholt er mehrfach, erinnert an die vergangenen Leistungen, zeigt sich überzeugt, dass man in allen Gemeinden zulegen werde. Er hofft bei den Parlamentswahlen auf mehr als zwei Sitze und stellt auch gleich ein weiteres großes Ziel in Aussicht: ein Sitz für die Piraten im Europaparlament.

