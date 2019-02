In einer parlamentarischen Anfrage erkundigt sich Sven Clement darüber, ob auch hierzulande Menschen von Zahlungen aus den Zeiten des Nationalsozialismus profitierten.

Piraten haken bezüglich Nazi-Renten nach

Glenn SCHWALLER

Die Aufregung war groß, als in den vergangene Tagen bekannt wurde, dass auch fast 74 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, noch immer Nazi-Kollaborateure Zahlungen aus Deutschland erhalten. Unter ihnen sollen sich auch ehemalige Mitglieder der Waffen-SS befinden. In erster Linie wurde von mehreren Fällen aus Belgien und Großbritannien berichtet. Diese Zusatzzahlungen seien zudem steuerfrei, da die Namen der Betroffenen den nationalen Behörden nicht bekannt seien.



Gibt es auch in Luxemburg solche Fälle?



Sven Clement von der Piratenpartei erkundigte sich nun in einer parlamentarischen Anfrage darüber, ob es auch hier in Luxemburg Menschen gäbe, die von den Zusatzzahlungen profitierten. In dem ans Außen- und ans Finanzministerium gerichteten Schreiben fragte er nach, ob den Behörden solche Fälle bekannt seien, beziehungsweise wie die Regierung mit solchen Fällen umgehe.



Die zuständigen Minister haben nun einen Monat Zeit, auf diese Anfrage zu antworten.