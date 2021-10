Er habe den Rückzug nach seiner Verurteilung zu einer Haftstrafe auf Bewährung selbst angeboten, so die Parteileitung.

Nach Gerichtsurteil

Pirat Daniel Frères tritt von Parteiämtern zurück

Er habe den Rückzug nach seiner Verurteilung zu einer Haftstrafe auf Bewährung selbst angeboten, so die Parteileitung.

Daniel Frères ist Präsident der Tierschutzorganisation Give us a Voice, und als solcher wurde er am Freitag zu einer Haftstrafe von sechs Monaten auf Bewährung verurteilt, weil er eine Frau mit unlauteren Mitteln davon überzeugt haben soll, ihm ihren Hund auszuhändigen. Frères ist aber auch Mitglied der Piratenpartei und sitzt im Parteivorstand.

Haftstrafe für Daniel Frères Der Präsident einer Tierschutzorganisation soll eine Frau mit unlauteren Mitteln dazu bewegt haben, ihm ihren Hund auszuhändigen.

Am Samstagmorgen ist die Parteispitze zusammengekommen, um zu klären, wie mit der Verurteilung eines ihrer Präsidiumsmitglieder umzugehen ist. Frères habe, so die Partei in einer Mitteilung vom Samstagvormittag, während der Sitzung den Rückzug von all seinen Parteiämtern, darunter auch seinem Sitz im Präsidium, angeboten. Die Parteispitze habe das akzeptiert.

Frères, der auch für die Piraten im Gemeinderat von Remich sitzt, habe weiterhin die Parteileitung darüber informiert, dass er in Berufung gehen will.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.