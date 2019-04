Pi mal Daumen

Für wichtige politische Entscheidungen fehlen in Luxemburg in vielen Bereichen verlässliche statistische Daten. Das führt zu einer Politik des Ungefähren.

Luxemburg gibt sich gerne vorausschauend und fortschrittlich: im Sozialen, in der Wirtschaft, in der Forschung. Auch in der Digitalisierung möchte das Großherzogtum Vorreiter sein, arbeitet mit Hochdruck am Aufbau des 5G-Netzes und rollt Google in Bissen den roten Teppich aus. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit wirbt die Regierung mit ihrer weitsichtigen Politik, die die „richtigen Weichen für die Zukunft“ stellt. Doch wie erfolgreich kann eine Politik sein, der verlässliche Daten fehlen?

Während es Google, Facebook und Co gelingt, in gigantischem Umfang Daten zu sammeln und das Verhalten der Menschen zu steuern, und die Politik sogar Gesetze erlassen muss, um die Internetkonzerne in ihre Schranken zu weisen, ist sie selbst offenbar nicht in der Lage, Daten zusammenzutragen, die sie für eine nachhaltige und kohärente Politik braucht ...