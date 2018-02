Von Michèle Gantenbein



Mit der Pflegeversicherungsreform sind Änderungen in Kraft getreten, die nicht jedem gefallen. So haben Betroffene sich öffentlich unter anderem darüber beschwert (siehe auch Leserbriefe im "Luxemburger Wort" vom 10. Februar), dass ihnen keine Betreuungsstunden für Einkäufe (course-sortie) mehr zustünden. Und seither steht der zuständige Minister Romain Schneider unter Beschuss. Er ist um Aufklärung bemüht, doch die will ihm nicht so recht gelingen.

Seine Erklärungsversuche, wonach die course-sortie nicht gestrichen, sondern lediglich neu ausgerichtet und in Gruppenaktivitäten umgewandelt worden sei, fruchten nicht ...